03.04.2020 | 13:52

Главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин объяснил, чем отличаются симптомы ОРВИ и COVID-19.

«Новая коронавирусная инфекция очень контактная, она передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, на предметах может находиться до двух суток. В борьбе с этими инфекциями очень важна дисциплина», - отметил доктор.

Он подчеркнул, что нужно выполнять все предписания и рекомендации врачей, не надеясь на авось.

«Я сказал, что вирус имеет много форм. Мы замечаем те формы, которые идут с осложнениями - это пневмония с нарушением дыхательной функции, это тяжелый острый дистресс-синдром, сепсис, септический шок, который приводит к гибели человека. Две первые фазы - бессимптомное течение и острый аспирационный синдром. Последний отличается от гриппа и ОРВИ тем, что начинается вяло, температура не до таких высоких цифр может подняться, и здесь будет превалировать симптом сухого кашля, появляется тяжесть в области легких и ощущение нехватки воздуха», - процитировала Сергея Рыбалкина пресс-служба регионального минздрава.

По его словам, при гриппе симптомы более яркие - слезотечение, насморк, недомогание, высокая температура, ломота в теле.

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