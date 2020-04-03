03.04.2020 | 17:12

Максимальная величина пособия по безработице увеличена и составит 12 130 рублей - такое решение принято Правительством РФ в рамках принятия мер по сохранению жизни и здоровья людей, а также поддержки их материального благосостояния.

«Право на получение пособия по безработице в максимальном размере имеют граждане, уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, состоявшие в этот период либо в трудовых, либо в служебных отношениях не менее 36 недель (то есть полугода) и признанные в установленном порядке безработными», - сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Финансовые средства на эти цели поступают в регион из федерального бюджета. При этом минимальная сумма пособия останется прежней и составит 1 500 рублей.

На брифинге, организованном для журналистов, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан сообщил и важную информацию для работодателей.

«Правительством Российской Федерации поставлена задача организовать ежедневный мониторинг высвобождения работников предприятий и организаций различных форм собственности, перевода их на неполное рабочее время или же введения простоев в связи с распространением коронавирусной инфекции», - пояснил он.

По итогам мониторинга предприятиям и организациям будет оказана государственная поддержка. Все данные необходимо заносить в «Личный кабинет» на портале «Работа в России». Сделать это важно до 6 апреля: компании малого и среднего бизнеса, которые не внесут сведения в электронную базу до указанного срока, получить компенсации не смогут.

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