03.04.2020 | 17:25

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной.

В пятницу, 3 апреля, она написала в своем Telegram-канале, что режим будет действовать до 30 апреля. Решение принято после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

Постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности губернатор Иван Белозерцев подписал 16 марта. Оно должно было действовать до 15 апреля.

На это время приостановили проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыли точки общепита (они работают только на доставку), кинотеатры и торговые объекты.

С 31 марта в области ввели режим самоизоляции. Гражданам запретили выходить из дома. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных разрешено на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

3 апреля губернатор внес в постановление изменения, продлив действие режима повышенной готовности до 30 апреля. Согласно обновленному документу, человек, следующий на работу, должен иметь при себе справку установленного образца.

За последние сутки в Пензенской области зарегистрировали 11 новых пациентов с коронавирусом. Всего регионе зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19.

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