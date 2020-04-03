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Общество | В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

03.04.2020|17:25
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В Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной.

В пятницу, 3 апреля, она написала в своем Telegram-канале, что режим будет действовать до 30 апреля. Решение принято после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

Постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности губернатор Иван Белозерцев подписал 16 марта. Оно должно было действовать до 15 апреля.

На это время приостановили проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыли точки общепита (они работают только на доставку), кинотеатры и торговые объекты.

С 31 марта в области ввели режим самоизоляции. Гражданам запретили выходить из дома. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в близлежащие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных разрешено на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближайшую площадку.

3 апреля губернатор внес в постановление изменения, продлив действие режима повышенной готовности до 30 апреля. Согласно обновленному документу, человек, следующий на работу, должен иметь при себе справку установленного образца.

За последние сутки в Пензенской области зарегистрировали 11 новых пациентов с коронавирусом. Всего регионе зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19.

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Гость|03.04.2020 17:30|

И вск????

Гость|03.04.2020 17:31|

Готовности к чему?

Гость|03.04.2020 17:37|

На это время приостановили проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыли точки общепита (они работают только на доставку), кинотеатры и торговые объекты.

бордюры укладываются независимо от самоизоляции

Гость|03.04.2020 17:39|

И у госпожи Данькиной свои распоряжения, видно кто-то назначил ее просто богиней

Гость|03.04.2020 17:39|

Губернатор без всякой необходимости мотается по городу с корреспондентами и позирует, позирует, позирует.

Гость|03.04.2020 17:40|

ОТВЕТЬТЕ НАЧАЛЬСТВЕННЫЕ БЕЗУМЦЫ -ЗАЧЕМ ЗДОРОВЫМ И МОЛОДЫМ СИДЕТЬ ПО ДОМАМ КОГДА ИМ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ ??? Конечно кроме вашего безумия.

Гость|03.04.2020 17:42|

Готовности к тому , что завтра заболевших будет гораздо больше

Гость|03.04.2020 17:42|

Гость писал(a):

ОТВЕТЬТЕ НАЧАЛЬСТВЕННЫЕ БЕЗУМЦЫ -ЗАЧЕМ ЗДОРОВЫМ И МОЛОДЫМ СИДЕТЬ ПО ДОМАМ КОГДА ИМ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ ??? Конечно кроме вашего безумия.
А никто и не заставляет сидеть по домам, карантина нет, режим ЧС никто не вводил.

Гость|03.04.2020 17:43|

Гость писал(a):

Готовности к чему?
К отставке у него готовность , вместе с Канцеровой не сегодня завтра на покой пойдут.

Гость|03.04.2020 17:43|

Протестные акции запрещены в первую очередь.

Гость|03.04.2020 17:44|

Гость писал(a):

Готовности к тому , что завтра заболевших будет гораздо больше
Ну так, ОРВИ штука заразная

Гость|03.04.2020 17:44|

Режим готовности они продлили...а самоизоляции?

Гость|03.04.2020 17:44|

сейчас все протестуют на остановках

Гость|03.04.2020 17:49|

А почему не в водят чс карантин?

Гость|03.04.2020 17:50|

Данька) бездарная..гони ее Иван Алексанлрович

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Имя: Гость
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