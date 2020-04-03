Сетевое издание|18+|Пятница|3 апр 2020|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  85.23  |  $  79.02

Общество | 11 канал расскажет о коронавирусе в программе «Курс на здоровье»

03.04.2020|17:33
Печать

«Мне бы очень хотелось, чтобы эту программу, которая выйдет в субботу в 18:30, посмотрело как можно большее число горожан. Не потому что я считаю свою программу настолько интересной, а этот выпуск получился очень актуальным. Мы собрали ответы на самые интересные вопросы, которые сейчас волнуют многих», - сообщила автор и ведущая программы «Курс на здоровье» Юлия Дудоладова.

А беспокоит сейчас проблема распространения коронавируса. «Курс на здоровье» - это совместный проект 11 канала и Министерства здравоохранения Пензенской области. Юлия Дудоладова выяснила у специалистов в области медицины, каковы основные пути передачи смертельно опасной инфекции, узнала, когда пик заболеваемости пойдет на спад, нашла ответы и на другие часто задаваемые вопросы.

«Многие говорили о том, что люди в прошлом уже встречались с этим же вирусом и переболели им в легкой форме. На самом деле было ли в Пензе так? Возможно, что у нас уже люди болели COVID-19, просто врачи даже не знали об этом?» - отметила Юлия.

«Да, протекала в виде легкого или средней тяжести респираторного заболевания. Сейчас вся опасность в том, что появился именно новый вирус, которому человеческий организм не готов «ответить», нет иммунитета к нему. Вирус циркулировал, но не COVID-19, не тот, который сейчас, это были другие вирусы», - пояснила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения области Джамиля Курмаева.

В 10-минутной программе больше 10 жизненно важных ответов, которые дают люди, не понаслышке знающие об этом заболевании, - инфекционист Джамиля Курмаева и главный внештатный терапевт региона Елена Власова. Врачи наблюдают и занимаются лечением пензенских пациентов с диагнозом COVID-19.

Зрителей 11 канала ждет не один выпуск, а цикл программ, посвященных коронавирусу. Первую из них смотрите в субботу, 4 апреля, в 18:30. И держите курс на здоровье.

«В нашей передаче нет места домыслам и слухам. Отвечаем на самые актуальные вопросы, информацию получаем у авторитетных специалистов. Все проверено и одобрено минздравом», - заверила ведущая программы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте