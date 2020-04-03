03.04.2020 | 17:33

«Мне бы очень хотелось, чтобы эту программу, которая выйдет в субботу в 18:30, посмотрело как можно большее число горожан. Не потому что я считаю свою программу настолько интересной, а этот выпуск получился очень актуальным. Мы собрали ответы на самые интересные вопросы, которые сейчас волнуют многих», - сообщила автор и ведущая программы «Курс на здоровье» Юлия Дудоладова.

А беспокоит сейчас проблема распространения коронавируса. «Курс на здоровье» - это совместный проект 11 канала и Министерства здравоохранения Пензенской области. Юлия Дудоладова выяснила у специалистов в области медицины, каковы основные пути передачи смертельно опасной инфекции, узнала, когда пик заболеваемости пойдет на спад, нашла ответы и на другие часто задаваемые вопросы.

«Многие говорили о том, что люди в прошлом уже встречались с этим же вирусом и переболели им в легкой форме. На самом деле было ли в Пензе так? Возможно, что у нас уже люди болели COVID-19, просто врачи даже не знали об этом?» - отметила Юлия.

«Да, протекала в виде легкого или средней тяжести респираторного заболевания. Сейчас вся опасность в том, что появился именно новый вирус, которому человеческий организм не готов «ответить», нет иммунитета к нему. Вирус циркулировал, но не COVID-19, не тот, который сейчас, это были другие вирусы», - пояснила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения области Джамиля Курмаева.

В 10-минутной программе больше 10 жизненно важных ответов, которые дают люди, не понаслышке знающие об этом заболевании, - инфекционист Джамиля Курмаева и главный внештатный терапевт региона Елена Власова. Врачи наблюдают и занимаются лечением пензенских пациентов с диагнозом COVID-19.

Зрителей 11 канала ждет не один выпуск, а цикл программ, посвященных коронавирусу. Первую из них смотрите в субботу, 4 апреля, в 18:30. И держите курс на здоровье.

«В нашей передаче нет места домыслам и слухам. Отвечаем на самые актуальные вопросы, информацию получаем у авторитетных специалистов. Все проверено и одобрено минздравом», - заверила ведущая программы.

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