До 20 октября на экранах телевизоров могут возникать помехи

27.09.2024 | 09:54

В пятницу, 27 сентября, в Пензенской области начинается сезонная солнечная интерференция, способная вызывать помехи на экранах телевизоров.

«В течение примерно 3 недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети) раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит, на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех - от нескольких секунд до 22 минут в сутки», - сообщили в минцифры.

Речь идет о первом и втором мультиплексах. Это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Перерывы в вещании возможны в промежутках с 11:33 до 12:42.

«Помните, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране - это очень короткое солнечное воздействие, которое само пройдет. Просто выключите и через пару минут снова включите телевизор или приставку. Если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню», - обратились к жителям Пензенской области в минцифры.

Помехи на экранах могут случаться до 20 октября.