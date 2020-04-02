02.04.2020 | 19:40

На Ладожской, 17, уборщицу не видели несколько дней. В подъездах грязь лежит ровным слоем, пыльно - рай для любого вируса, возмущаются жильцы. Хотя и после уборки не становится лучше.

«Поливали водой, но не вымыли», - рассказал Виктор Мальков.

«Убирали на той неделе. Я согласна, что должны были производить обработку из-за коронавируса», - отметила Светлана Мясникова.

Из-за стремительного распространения вируса в регионе активизированы все санитарные службы, обработке подлежат и улицы, и скверы, и скамейки, и входы в магазины.

В подъездах сотрудники обслуживающих организаций должны мыть полы, лифты, почтовые ящики, протирать ручки дверей - каждые два часа, в идеале. Но управляющая компания «Арбековское» ничего подобного не организовала, как видно по Ладожской, 17.

«Мы принимаем заявку, направляем специалистам в электронном виде и уже отписываем, как уборка проводится. Вы позвонили в контактный центр, мы оформляем заявки», - пояснила по телефону диспетчер АО «Арбековское».

Выстраивает работу с ЖСК, ТСЖ и управляющими компаниями госжилстройтехинспекция. Как нужно поступать, рассказала Инна Левченко на встрече с журналистами: если жильцы не хотят ходить по пыльному подъезду, то должны позвонить по телефонам горячей линии: 94-14-30, 94-13-91. УК, правления ТСЖ и ЖСК будут нести административную ответственность за грязь.

Хуже обстоят дела с домами на самоуправлении - таких в области почти три тысячи. В этом случае жаловаться не на кого - полный самоконтроль.

«Вы покупаете не только квартиры - вы становитесь собственниками и общего имущества, бремя - обязанность содержания. Если вы решили, что вы никому ежемесячно за это не платите (наемному, третьему лицу, обслуживающей организации в данном случае), соответственно, бремя содержания ложится на таких собственников. Если вы хотите жить в чистоте и порядке, вы вправе принять решение на трудовой договор принять уборщицу», - пояснила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Все затраты на обработку мест общего пользования, премии уборщицам за дополнительную нагрузку будут возмещаться из тех денег, что жильцы собирают на содержание и текущий ремонт. Собственникам нужно решить на собрании, какими статьями расходов придется жертвовать ради общей безопасности.

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