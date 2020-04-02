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Общество | Жители Ладожской, 17, пожаловались на грязь в подъезде дома

02.04.2020|19:40
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На Ладожской, 17, уборщицу не видели несколько дней. В подъездах грязь лежит ровным слоем, пыльно - рай для любого вируса, возмущаются жильцы. Хотя и после уборки не становится лучше.

«Поливали водой, но не вымыли», - рассказал Виктор Мальков.

«Убирали на той неделе. Я согласна, что должны были производить обработку из-за коронавируса», - отметила Светлана Мясникова.

Из-за стремительного распространения вируса в регионе активизированы все санитарные службы, обработке подлежат и улицы, и скверы, и скамейки, и входы в магазины.

В подъездах сотрудники обслуживающих организаций должны мыть полы, лифты, почтовые ящики, протирать ручки дверей - каждые два часа, в идеале. Но управляющая компания «Арбековское» ничего подобного не организовала, как видно по Ладожской, 17.

«Мы принимаем заявку, направляем специалистам в электронном виде и уже отписываем, как уборка проводится. Вы позвонили в контактный центр, мы оформляем заявки», - пояснила по телефону диспетчер АО «Арбековское».

Выстраивает работу с ЖСК, ТСЖ и управляющими компаниями госжилстройтехинспекция. Как нужно поступать, рассказала Инна Левченко на встрече с журналистами: если жильцы не хотят ходить по пыльному подъезду, то должны позвонить по телефонам горячей линии: 94-14-30, 94-13-91. УК, правления ТСЖ и ЖСК будут нести административную ответственность за грязь.

Хуже обстоят дела с домами на самоуправлении - таких в области почти три тысячи. В этом случае жаловаться не на кого - полный самоконтроль.

«Вы покупаете не только квартиры - вы становитесь собственниками и общего имущества, бремя - обязанность содержания. Если вы решили, что вы никому ежемесячно за это не платите (наемному, третьему лицу, обслуживающей организации в данном случае), соответственно, бремя содержания ложится на таких собственников. Если вы хотите жить в чистоте и порядке, вы вправе принять решение на трудовой договор принять уборщицу», - пояснила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Все затраты на обработку мест общего пользования, премии уборщицам за дополнительную нагрузку будут возмещаться из тех денег, что жильцы собирают на содержание и текущий ремонт. Собственникам нужно решить на собрании, какими статьями расходов придется жертвовать ради общей безопасности.

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Гость|02.04.2020 20:00|

В такое время жителям можно и самим выйти и поддержать чистоту своих подъездов!!! А то мы и платить не хотим на содержание и повышать тарифы не хотим и хотим, чтобы уборщица за 3-4 тысячи, а то и за 2 т. в месяц мыла через каждые 2 часа!!! Давно ли жители стали господами!!!

Гость|02.04.2020 20:02|

Завтра сделаю вам дорогие Горожане ПИСЬ-ПИСЬ ПОДЕЗЕНФИЦИРУЮ

Гость|02.04.2020 20:06|

Вот же скотская грязь, сама собирается в пакеты и тусит под дверями добропорядочных жЫльцов. Окурки так вообще плодятся почкованием.

Гость|02.04.2020 20:13|

Как будто пришли неизвестные и нагадили.... Планомерно и постоянно... Сами ведут себя как свиньи, потом жалуются на уборщицу... #сидитедома #негадьтевподъезде

Гость|02.04.2020 20:26|

Гость писал(a):

Гость|02.04.2020 20:00|

В такое время жителям можно и самим выйти и поддержать чистоту своих подъездов!!! А то мы и платить не хотим на содержание и повышать тарифы не хотим и хотим, чтобы уборщица за 3-4 тысячи, а то и за 2 т. в месяц мыла через каждые 2 часа!!! Давно ли жители стали господами!!!

Если посчитать, то 3тыс. делим на 4 недели и 1 час работы в побъезде, то получим 750 рублей.Довольно хороший заработок за 1 час работы. Так что не надо ля-ля

Гость|02.04.2020 20:33|

Вот и поработай сам или найди того, кто поработает за этот "хороший заработок". Умник нашелся языком чесать.

Гость|02.04.2020 20:36|

Я херею просто иногда. Такой срач в подъездах что просто ппц а старые бабки и убираться не хотят и платить не хотят. Ну и пусть загнивают в этом дерьме тогда

Гость|02.04.2020 20:43|

20:36,ну ты умник,до сих пор не понял сопляк,что ЧИСТО ТАМ НИ ГДЕ УБИРАЮТ,А ТАМ ГДЕ НЕ СОРЯТ!

Гость|02.04.2020 20:44|

Bcex жeлaющиx рaбoтaть c нaшим сaйтoм - прoшу внимaния!

Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжeт вaс удивить.

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чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний.

1. Глaвнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.

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