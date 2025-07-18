Положено по закону: названа частота ремонта в подъездах

18.07.2025 | 09:18

Управляющие организации должны делать ремонт в подъездах многоэтажных домов каждые 3-5 лет. Таковы установленные законом сроки.

«Это не рекомендация, а обязанность управляющих организаций. Если собственники сталкиваются с бездействием УК, они вправе требовать исполнения этих норм через жилищную инспекцию, прокуратуру или суд», - пояснил в беседе с изданием NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Ремонт в подъезде должен включать обновление стен, полов, замену окон, восстановление лестничных поручней и других элементов. Финансирование работ - за счет собственников, дополнительные расходы они согласуют на общем собрании.

Чаплин добавил, что, если ремонт не делают в установленные сроки, собственники квартир могут инициировать его, собрав нужное число подписей и обратившись в управляющую организацию.

Также в подъездах многоквартирных домов должны делать ежедневную уборку (влажное подметание нижних этажей), еженедельную (влажное подметание лестничных маршей выше второго этажа) и ежемесячную (мытье лестниц, дверей, плафонов, стен и т. д.).