Мужчина напал в подъезде на 60-летнюю пензячку

В Пензе на улице Ленина на 60-летнюю женщину в подъезде напал мужчина. Он забрал у нее золотые серьги и мобильный телефон.

Пензячка возвращалась домой из магазина. Неизвестный поджидал жертву в тамбуре. Угрожая острым пластиковым предметом, он похитил у нее вещи. После этого мужчина выбежал на улицу и скрылся.

По факту разбоя возбудили уголовное дело. Все наряды полиции ориентировали на розыск злоумышленника. Вскоре его задержали и доставили в отдел.

Напавшим на женщину оказался ранее привлекавшийся к уголовное ответственности 39-летний житель Пензы.

«Подозреваемый признал свою вину. Похищенные золотые сережки он сдал в ломбард, телефон полицейские изъяли у подозреваемого», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник — фото УМВД
