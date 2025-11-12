Мужчина напал в подъезде на 60-летнюю пензячку

В Пензе на улице Ленина на 60-летнюю женщину в подъезде напал мужчина. Он забрал у нее золотые серьги и мобильный телефон.
Пензячка возвращалась домой из магазина. Неизвестный поджидал жертву в тамбуре. Угрожая острым пластиковым предметом, он похитил у нее вещи. После этого мужчина выбежал на улицу и скрылся.
По факту разбоя возбудили уголовное дело. Все наряды полиции ориентировали на розыск злоумышленника. Вскоре его задержали и доставили в отдел.
Напавшим на женщину оказался ранее привлекавшийся к уголовное ответственности 39-летний житель Пензы.
«Подозреваемый признал свою вину. Похищенные золотые сережки он сдал в ломбард, телефон полицейские изъяли у подозреваемого», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.
В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
