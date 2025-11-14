Пензячка получит почти 1 млн рублей за непостроенный дом

14.11.2025 | 17:26

Пензячка засудила фирму, обещавшую построить ей 1-этажный дом, и добилась выплаты более чем 900 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, договор с компанией женщина заключила в декабре 2023 года. Объект должны были сдать до 1 декабря 2024-го. Пензячка заплатила организации 200 тысяч рублей. Полная сумма, которую она должна была отдать при подписании договора купли-продажи дома с земельным участком, составила 4 млн 75 тыс. рублей.

В декабре 2024 года пензячка выяснила, что стройка даже не началась, и потребовала от фирмы вернуть деньги. Но ее претензию не удовлетворили.

В июне 2025-го женщина узнала, что земельный участок, на котором должны были возвести ее дом, продан другому лицу еще 20 июня 2024-го.

«Суд пришел к выводу, что в предусмотренный договором срок работы ответчиком не начаты. Доказательств обратного ответчиком не представлено», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

В пользу женщины взыскали 200 тысяч рублей, внесенных по договору подряда, 200 тысяч неустойки, 200 тысяч неустойки, предусмотренной статьей 31 закона «О защите прав потребителей», 300 тысяч штрафа, а также проценты за пользование чужими средствами.

Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.