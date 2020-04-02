02.04.2020 | 19:17

Пенза не осталась без огней. 2 апреля с 18:00 до 23:00 некоторые здания областного центра подсвечены синим цветом - это традиция Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.

В 2020-м внимание жителей всей планеты приковано к другому заболеванию: сложная эпидемиологическая обстановка и режим самоизоляции не позволяют проводить массовые мероприятия, как, например, в 2019 году.

Однако о людях с нарушением развития нервной системы забывать тоже не стоит, тем более что их число растет.

«Пять лет назад это был каждый 88-й ребенок, два года назад это был каждый 68-й ребенок, сейчас это каждый 59-й ребенок. То есть на самом деле это страшно. Ученые не знают, от чего рождаются такие дети у совершенно здоровых родителей», - рассказала жительница Пензы Виктория Жаринова.

Семья Жариновых воспитывает Егора, особенного мальчика, и надеется, что их сын сумеет социально адаптироваться. Не последнюю роль в этом играют «Уроки доброты», которые во Всемирный день аутизма обычно проходят в учебных заведениях города. На них школьникам рассказывают о таких детях и об их проблеме восприятия мира.

Цель Всемирного дня распространения информации - обратить внимание на то, что люди с подобными расстройствами могут быть полноценными членами общества.

В 2019 году на малой сцене драматического театра состоялся показ отрывка спектакля «Цирк». В нем приняли участие юные артисты творческой лаборатории «Первая скрипка», в которой также занимаются и ребята-аутисты. Участники акции запустили в небо синие воздушные шары - цвет символизирует поддержку особенных людей, которые, как миллионы россиян, теперь остаются дома ради своего здоровья и здоровья близких.

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