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Общество | Небогатым семьям не нужно предъявлять справку о доходах для продления пособия

02.04.2020|13:45
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В Пензенской области выплаты малообеспеченным семьям ежемесячного пособия на ребенка в размере 316 рублей автоматически продлеваются до 1 октября. При этом дополнительно подтверждать нуждаемость семьи не нужно.

Ранее пособие на ребенка малообеспеченным семьям назначалось на календарный год. Для его продления родителям требовалось вновь предоставить в орган социальной защиты или МФЦ сведения о доходах семьи.

Как пояснили в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона, автоматическое продление выплат связано с мероприятиями по противодействию распространению коронавируса.

Кроме того, обращения о предоставлении беременным и кормящим женщинам ежемесячного пособия также принимаются в дистанционном режиме через региональный портал госуслуг.

«Новый алгоритм позволит, заполнив форму заявления, получить в электронном виде государственные услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин и продлению выплаты пособия кормящим матерям», - пояснили в пресс-службе министерства.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.04.2020 14:03|

А на субсидии это распространяется?

Гость|02.04.2020 14:07|

316 рублей на ребёнка...

Гость|02.04.2020 14:10|

в России сейчас есть богатые и бедные.только порог есть бедности а богатства нет границ.

Гость|02.04.2020 14:22|

а с какого числа это действует? Нам надо было продлять пособие в конце марта, но из-за ситуации в городе не поехала. На скидку на школьное питание это тоже распространяется?

Гость|02.04.2020 14:22|

Если средний класс, это 17 т.р., то небогатые это сколько?

Гость|02.04.2020 14:42|

Гость писал(a):

А на субсидии это распространяется?
а вот про это молчок. а почему? столько умных голов сидят в этих организациях, министерствах, ведомствах, все получают зарплату, а сообщить гражданам не могут. вопрос: зачем они нам?

Гость|02.04.2020 14:42|

А не богатые это те,кто не оформлены или оформлены на минималку

Имя: Гость
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