02.04.2020 | 13:45

В Пензенской области выплаты малообеспеченным семьям ежемесячного пособия на ребенка в размере 316 рублей автоматически продлеваются до 1 октября. При этом дополнительно подтверждать нуждаемость семьи не нужно.

Ранее пособие на ребенка малообеспеченным семьям назначалось на календарный год. Для его продления родителям требовалось вновь предоставить в орган социальной защиты или МФЦ сведения о доходах семьи.

Как пояснили в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона, автоматическое продление выплат связано с мероприятиями по противодействию распространению коронавируса.

Кроме того, обращения о предоставлении беременным и кормящим женщинам ежемесячного пособия также принимаются в дистанционном режиме через региональный портал госуслуг.

«Новый алгоритм позволит, заполнив форму заявления, получить в электронном виде государственные услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин и продлению выплаты пособия кормящим матерям», - пояснили в пресс-службе министерства.