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Общество | В Пензе в учреждениях здравоохранения начали проводить дезинфекцию

01.04.2020|16:26
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Пензенские учреждения здравоохранения подвергнут дезинфекционной обработке. Меры принимаются в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Первым медицинским объектом, куда прибыли люди, облаченные в защитные костюмы, стала поликлиника № 1 на Набережной Реки Мойки.

«Будет обработана вся входная группа, холлы, лестничные марши, все подсобные помещения, лифтовые площадки, а также все кабинеты врачей, медицинского персонала и обязательно - помещения лабораторий, рентгенологические и флюорографические кабинеты», - сообщил главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

Региональным минздравом разработан график, в соответствии с которым поликлиники будут закрываться на один день для полной дезинфекции. Ее проводят специальным хлоросодержащим раствором, который не нанесет вреда посетителям и персоналу, но при этом уничтожит все микробы и вирусы.

«В первую очередь обрабатываем места, куда приходят пациенты, места прикосновения: дверные ручки, сиденья, регистратуру, стоечки и санузлы», - рассказала медицинский дезинфектор.

На очереди - другие медицинские учреждения. 2 апреля дезинфекция будет проводиться в поликлинике № 2 на улице Володарского, а 3 апреля на обработку закроется поликлиника № 3 на Светлой.

«Уважаемые пациенты, жители города Пензы! Мы вас очень просим: не приходите пока в эти дни в наши поликлиники, побудьте дома. Для температурящих больных у нас есть отдельные бригады, они к вам приедут. К жителям старше 60-65 лет тоже приедут отдельные бригады. Побудьте дома!» - призвал Владимир Марков.

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