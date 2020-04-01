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Общество | Пензенцы жалуются, что их заставляют трудиться в нерабочую неделю

01.04.2020|17:37
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В первый день работы горячей линии областной прокуратуры поступило больше двух десятков звонков, связанных с вопросами защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Некоторые пензенцы жалуются на то, что на этой неделе их заставляют трудиться.

«Хотелось бы предупредить работодателей, которые попадают под ограничения, введенные Президентом РФ, правительством и губернатором, что за нарушение этих ограничений предусмотрена административная ответственность вплоть до административного приостановления деятельности», - пояснил Михаил Савелов.

Звонки от жителей в областной прокуратуре будут принимать в будни по номеру 32-90-76 до 10 апреля. По некоторым сообщениям, поступающим на горячую линию, будут проведены проверки. В отдельных случаях достаточно разъяснений сотрудника по телефону.

«В первую очередь наша горячая линия нацелена на установление фактов нарушения карантинного режима, определенного постановлением губернатора и указом Президента РФ», - сообщил заместитель начальника управления Прокуратуры Пензенской области Михаил Савелов.

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