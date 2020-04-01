01.04.2020 | 17:00

Масок в аптеках нет - пензенцы это поняли. А потом стали самостоятельно решать проблему с наличием защитных изделий, начав шить их своими руками, в меру сил и способностей.

У Оксаны Лисоконь, например, многослойный «барьер» составлен из разных материалов.

«У меня была медицинская маска, она порвалась, я оттуда взяла марлю и в полотно вставила», - рассказала женщина.

В дело пошли подручные материалы и лоскуты ткани. Лица прохожих прикрыты не только белыми изделиями, но и цветными, и с принтами. Защита защитой, а девушкам и женщинам хочется быть нарядными.

«Посматривала в интернете плюс смекалка, ничего особенного. Сверху - обычный материал, а внутри - несколько слоев марли, как положено», - отметила горожанка.

«Когда у женщины есть руки и вставлены правильно, она сошьет что угодно», - заявила пенсионерка.

Маски для многоразового использования изготовила и ведущая 11 канала Лариса Офицерова - для себя, семьи и журналистов любимой редакции. Теледива сидит дома, как большинство пензенцев, но не без дела - готовит новую партию предметов первой необходимости.

«Маски обходятся практически в копейки. И, конечно, лучше сшить свою маску, хлопковую, потому что в медицинской довольно сложно дышать и она одноразовая, ее надо выбрасывать. А эти масочки можно сложить в пакет, принести домой и постирать в стиральной машинке или с каким-то дезинфицирующим средством. Маски у вас будут, со мной не пропадешь!» - заверила она.

Многие шьют на продажу - в интернете появилось множество объявлений. Спросом пользуются маски швеи Анжелы. Повязки на лицо девушка мастерит из оставшихся лоскутов.

«Беру разнообразием. Замечаю: когда людям нужна маска, они не спрашивают, какое там наполнение, как она фильтрует. Первый вопрос: из чего выбрать?» - пояснила пензячка.

150 рублей стоит одно двустороннее изделие для многоразового использования - американский хлопок, из которого маска сшита, не дешев. Но возникает вопрос, есть ли вообще от таких масок польза.

«Отпугивать вирус вряд ли сгодится. Скорее, это стоит расценивать как модный аксессуар в нынешних реалиях», - подчеркнула Анжела.

В любом случае маску нужно менять каждые два-три часа. Многоразовую следует стирать с моющим средством, а затем проглаживать утюгом.

Куплена маска в аптеке или сшита самостоятельно из нетканого материала, марли или ситца, главное - что она есть.

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