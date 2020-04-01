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Общество | Алия Мустафина проведет для всех желающих тренировку в режиме онлайн

01.04.2020|10:33
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В понедельник, 6 апреля, знаменитая спортсменка Алия Мустафина, выступающая за Пензенскую область, проведет для всех желающих тренировку в режиме прямой трансляции.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

«Всем привет! Я Алия Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. В это непростое для нас всех время, когда мы вынуждены сидеть дома, не отчаивайтесь! В понедельник, в 11:00 (по МСК), я проведу для вас онлайн тренировку в прямом эфире! Не проспите и присоединяйтесь», - известила она своих подписчиков.

Эта тренировка будет уже второй по счету. Первую Алия Мустафина провела 30 марта также в режиме онлайн.

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Гость|01.04.2020 10:41|

Лучше б маски прислала!

Гость|01.04.2020 10:46|

Гость писал(a):

Лучше б маски прислала!
Вы сами кому и что прислали?

Гость|01.04.2020 10:51|

Надеюсь на знаметом сайте который открыл бесплатный доступ?

Гость|01.04.2020 10:57|

Я ТАК ПОНЯЛ С КАПРЕМОНТОМ МЫ ПРОЛЕТЕЛИ?

Гость|01.04.2020 11:00|

глянем на её булки

Гость|01.04.2020 11:00|

Пусть проведет тренировку с вибратором

Имя: Гость
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