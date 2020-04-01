01.04.2020 | 10:33

В понедельник, 6 апреля, знаменитая спортсменка Алия Мустафина, выступающая за Пензенскую область, проведет для всех желающих тренировку в режиме прямой трансляции.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

«Всем привет! Я Алия Мустафина - двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. В это непростое для нас всех время, когда мы вынуждены сидеть дома, не отчаивайтесь! В понедельник, в 11:00 (по МСК), я проведу для вас онлайн тренировку в прямом эфире! Не проспите и присоединяйтесь», - известила она своих подписчиков.

Эта тренировка будет уже второй по счету. Первую Алия Мустафина провела 30 марта также в режиме онлайн.

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