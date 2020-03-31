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Общество | Пензенцы решили самоизолироваться на дачных участках

31.03.2020|17:09
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В период пандемии некоторые дачники самым безопасным местом на земле считают свои приусадебные участки. Вдали от города и людей даже защитные маски ни к чему. Однако вирусологи предостерегают владельцев шести соток, особенно пожилых: в случае ухудшения самочувствия медицинская помощь может оказать нескорой.

По словам врачей, инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, а то и больше. Человек может уехать за город и даже не подозревать, что в его организме поселился смертельно опасный вирус, а ближайшая больница находится за десятки километров. Между тем в борьбе с «чумой XXI века» дорога каждая минута.

«Мы здесь уже месяц, уехали. Но дочь у меня в город ездила за продуктами и если надо что», - рассказала Татьяна Кузнецова.

Пензячке 72 года. Женщина вместе со своей семьей ушла в самоизоляцию на даче. Пенсионерка утверждает, что людям, временно проживающим в садовом товариществе, долго ждать врачей не приходится.

«Когда летом было знакомой плохо, скорая помощь быстро приехала. Во всяком случае, мы их встретили, и они вылечили человека», - отметила женщина.

Весна 2020-го выдалась аномально теплой, погода способствует отдыху и труду на даче. Народ разъехался по своим приусадебным участкам. Не последнюю роль в этом сыграла неделя, объявленная президентом нерабочей и больше напоминающая майские праздники.

С другой стороны, распределение россиян «город - дача - деревня» позволяет снизить число контактов между людьми, отмечают специалисты. И в очередной раз призывают жителей страны меньше общаться друг с другом, использовать защитные маски в общественных местах, чаще мыть руки и не поддаваться панике.

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Гость|31.03.2020 18:42|

Это самый лучший способ!

Гость|31.03.2020 19:00|

холодно

Гость|31.03.2020 19:02|

Завтра будет очень холодно.

Имя: Гость
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