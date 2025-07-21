В Пензе задержали женщину, забравшую у пенсионера 1,2 млн

21.07.2025 | 09:14

Полицейские задержали 55-летнюю жительницу Башкортостана, которая забрала у 79-летнего пензенца 1 200 000 рублей.

Пожилой мужчина попался на уловку мошенников. Ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником силового ведомства и заявил, что злоумышленники пытаются перевести деньги пенсионера экстремистским организациям.

Чтобы обезопасить себя, продолжил аферист, нужно задекларировать сбережения на счетах: обналичить их и передать для проверки специальному курьеру.

Таким курьером и оказалась женщина из Башкортостана. Пензенец отдал ей все деньги, но вскоре понял, что был обманут, и обратился в полицию.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемую.

«В ходе дальнейшей проверки оперативниками установлено, что она может быть причастна еще к двум фактам обмана. Так, у жительниц Оренбургской и Нижегородской областей, которых аферисты убедили отдать деньги для сохранности, она забрала по 2 миллиона рублей», - сообщили в областном УМВД РФ.

Задержанная призналась, что когда-то сама стала жертвой мошенников и перечислила им около 4 миллионов рублей, а потом стала сотрудничать с ними и выполнять поручения.

«По этим фактам также возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в полиции.