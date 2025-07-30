Пензенца обвиняют в убийстве матери с особой жестокостью

30.07.2025 | 12:35

64-летнего пензенца будут судить за убийство 91-летней матери с особой жестокостью. Преступление было совершено 21-22 августа 2023 года в квартире женщины на улице Ладожской.

Во время ссоры сын сначала нанес матери руками, ногами и тупым твердым предметом несколько десятков ударов по голове, конечностям, груди и шее.

Пенсионерка получила переломы ребер, правой локтевой кости; на груди, спине, правом предплечье образовались кровоподтеки; на лице появились многочисленные ссадины и раны.

«Затем мужчина вооружился имевшимся в квартире неустановленным предметом и, используя как оружие, накинул его на шею матери, образовав одиночную петлю, после чего, применяя силу, осуществил не менее 3 давящих воздействий на переднюю и левую боковую поверхности шеи потерпевшей, перекрыв дыхательные пути и лишая ее возможности дышать, пока она не перестала подавать признаки жизни», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Пензенец не признал вину, заявив, что накануне пришел к матери и силой заставил ее выпить лекарства, которые она не хотела принимать. По словам мужчины, когда он уходил, мать была жива и ни на что не жаловалась.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение вымогательства в отношении матери», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении горожанина, направлены в суд.