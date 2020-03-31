31.03.2020 | 14:12

Минздрав Пензенской области просит жителей региона при первых симптомах гриппа и ОРВИ (повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель, насморк, боли и першение в горле, озноб) не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

Это можно сделать по телефонам контакт-центров: для взрослых - 999-130 или 8-937-431-54-40, для детей - 990-130 или 8-937-412-60-29. Кроме того, можно позвонить в поликлинику по месту жительства.

Врач оценит состояние пациента, назначит лечение и решит, где его проводить, дома или в стационаре. В случае лечения на дому больничный лист выдадут без посещения поликлиники.

Для обеспечения продуктами и лекарствами находящиеся на больничном граждане без родственников и матери-одиночки могут обратиться в службу срочной социальной помощи по телефону 440-003. Пенсионеры старше 65 лет оставляют заявку на посещение волонтеров по телефону 8-800-511-0-117.

Кроме того, в минздраве выделили специальный электронный адрес covid@mzs.penza.net. По нему принимаются обращения об оказании медицинской помощи в условиях, связанных с распространением коронавируса.

Можно задать вопрос о сложностях при вызове врача на дом или бригады скорой помощи, о лечении пациентов кардиологического и эндокринологического профиля, больных сахарным диабетом и другие. В письме необходимо указать ФИО, адрес и контактный сотовый телефон.

«Срок рассмотрения обращения составит одни сутки. Ответ пациенту дадут только по телефону, поэтому без указания номера и других контактных данных обращение рассматриваться не будет», - предупредили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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