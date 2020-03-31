31.03.2020 | 12:16

Во вторник, 31 марта, в Пензе скончался 75-летний мужчина с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Пенсионер имел многочисленные хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы. В настоящий момент проводятся исследования, чтобы определить точную причину его смерти.

Ранее стало известно, что по состоянию на 31 марта в Пензенской области выявлено еще пять человек, заболевших коронавирусом, в том числе скончавшийся пенсионер. Возраст других новых пациентов - 31, 56, 62 и 81 год.

В Пензенской области действует режим повышенной готовности. Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, рекомендуется минимизировать количество контактов и не выходить из дома без особой надобности. Людям в возрасте 65+ и гражданам с хроническими заболеваниями предписана домашняя изоляция.

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