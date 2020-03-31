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Происшествия | В Пензе скончался заболевший коронавирусом мужчина

31.03.2020|12:16
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Во вторник, 31 марта, в Пензе скончался 75-летний мужчина с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Пенсионер имел многочисленные хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы. В настоящий момент проводятся исследования, чтобы определить точную причину его смерти.

Ранее стало известно, что по состоянию на 31 марта в Пензенской области выявлено еще пять человек, заболевших коронавирусом, в том числе скончавшийся пенсионер. Возраст других новых пациентов - 31, 56, 62 и 81 год.

В Пензенской области действует режим повышенной готовности. Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, рекомендуется минимизировать количество контактов и не выходить из дома без особой надобности. Людям в возрасте 65+ и гражданам с хроническими заболеваниями предписана домашняя изоляция.

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Гость|31.03.2020 12:20|

Да сажайте всех уже на карантин и закрывайте город, сколько надо, чтобы умерло людей, чтобы это сделали.Всем уже ясно, что так не справиться

Гость|31.03.2020 12:21|

Сколько от пневмонии умерло, напишите...

Гость|31.03.2020 12:23|

сколько умерло от онкологии?

Сколько от осложнений от обычного гриппа?

Надо было сразу сжечь ведьму и все!

Гость|31.03.2020 12:24|

Гость писал(a):

Сколько от пневмонии умерло, напишите...
Заодно и от гриппа... От коронавируса не умирают, умирают от обострения хронических заболеваний. Посмотрите видео доктора Мясникова на канале ...... Может, прозреете, что происходит, заодно истерить перестанете.

Гость|31.03.2020 12:25|

ТОЧНО ТАК ЖЕ, ЗА 4 ДНЯ УМИРАЛИ ЛЮДИ В ПЕНЗЕ ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ!

Гость|31.03.2020 12:25|

Гость писал(a):

сколько умерло от онкологии?

Сколько от осложнений от обычного гриппа?

Это было и будет. Зачем от новой заразы то? Кто не изолируется, тот просто г....

Гость|31.03.2020 12:25|

Закройте город!

Гость|31.03.2020 12:25|

Мясникова, да ещё и на канале ..........? Не, не буду я такое смотреть

Гость|31.03.2020 12:25|

ты дурачек? Разницу между онкологией и короновирусом не ощущаешь? От соседа онкологией не заразишься и геометрической прогрессии заболевания не получишь.

Гость|31.03.2020 12:26|

Не было бы осложнения в виде пневмонии, если бы не заболели коронавирусом а распространяется он в геометрической прогрессии. Сидите дома!

Гость|31.03.2020 12:27|

Гость писал(a):

ты дурачек? Разницу между онкологией и короновирусом не ощущаешь? От соседа онкологией не заразишься и геометрической прогрессии заболевания не получишь.

Имя: Гость

Бестолку объяснять таким, у таких как он - это всемирный заговор

Гость|31.03.2020 12:27|

Власть не знает что делать , у них паникп

Гость|31.03.2020 12:28|

Гость писал(a):

Власть не знает что делать , у них паникп
не заметно, все четко, ждите ужесточения

Гость|31.03.2020 12:29|

Гость писал(a):

Мясникова, да ещё и на канале .......? Не, не буду я такое смотреть
Ну тогда верь СМИ, они ж только правду и ничего кроме правды)) Д-р Мясников вообще-то инфекционист, если уж ему не верить, то кому тогда?.. А СМИ только заработать побольше, навести панику и ужас на людей.

Гость|31.03.2020 12:30|

Эти лекари смишные, как мясников, малышева и прочие - обычные разрекламированные забронзовелые болтуны

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Имя: Гость
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