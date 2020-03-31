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Общество | Пензенских родителей просят ограничить контакты школьников

31.03.2020|10:37
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Пензенцы, состоящие в родительских чатах, получают копии письма за подписью заместителя начальника полиции УВД России по Пензе Андрея Гаврюшина. Оно адресовано начальнику Управления образования г. Пензы Юрию Голодяеву.

«Прошу Вас обязать директоров школ г. Пензы в родительских группах сети Интернет «Вайбер» разместить информацию о необходимости нахождения детей во время карантина по месту пребывания, ограничить физические контакты детей друг с другом, посторонними гражданами», - говорится в документе.

Как сообщают читатели портала PenzaInform.ru, копии писем получают родители и школьников, и детсадовцев.

25 марта Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы снизить распространение коронавируса. В Пензенской области приостановлено проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыты точки общепита (за исключением дистанционной торговли) и ряд промтоварных магазинов.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой как можно больше времени проводить дома. «Это не дополнительные каникулы и не внезапный всеобщий отпуск. Это необходимость побыть дома, чтобы не подвергать угрозе заражения себя и своих близких», - объяснил он.

Однако часть пензенцев, в том числе тинейджеры, не прониклись просьбой губернатора. О том, что школьники и их родители игнорируют просьбы не выходить из дома, порталу PenzaInform.ru неоднократно сообщали жители города.

Так, 28 марта, в первый день жестких ограничений, дети и подростки веселились на площади Ленина, группами гуляли во дворах, взрывали петарды - словом, как выразилась одна из пензячек, «маялись от безделья».

29 марта глава Заречного Олег Климанов разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором упрекнул родителей школьников в равнодушии.

««Почему здоровье наших зареченских детей беспокоит только городскую администрацию, департамент образования, комиссию по делам несовершеннолетних и совсем не беспокоит вас?

К вам обращается губернатор, к вам обращаюсь я, но вы не слышите! Почему дети на улице? Почему они ходят большими группами? Неужели вам все равно! Сегодня нет вакцины против коронавируса! И остановить его можно только самоизоляцией! Я вас призываю позаботиться о себе и о наших детях!» - написал он.

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Гость|31.03.2020 10:54|

В Москве и области жителей на три месяца освободили от платы за капремонт.

Гость|31.03.2020 11:05|

Когда будете выдавать пайки детям?

Гость|31.03.2020 11:07|

Плату за капремонт когда в Пензе отменяют?

Гость|31.03.2020 11:15|

У нас пока могут отменить только работу

Гость|31.03.2020 11:20|

Гость писал(a):

У нас пока могут отменить только работу
Это типа, подыхайте от голода ?

Гость|31.03.2020 11:27|

Что ждут ??? Почему не вводят самоизоляцию для всех ? Все близлежащие области уже это сделали, или пензенское правительство так уверенно в уровне местной медицины???

Гость|31.03.2020 11:29|

Хва истерить! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет!

Гость|31.03.2020 11:33|

По просьбе ритуалок не вводят самоизоляцию для всех.

Гость|31.03.2020 11:36|

12 уже в Пензе?!

Гость|31.03.2020 11:37|

Чего ещё ждёт пензенское правительство?

Гость|31.03.2020 11:40|

Госдума ввела лишение свободы до 7 лет за нарушение карантина!

Капец, ещё и в тюрьмах будут заражённые, а высшая мера-то отменена, решили таким образом действовать...

Гость|31.03.2020 11:49|

Всех убирать надо, а не детей только!!! Чего наши власти ждут????

Гость|31.03.2020 11:52|

Убирать вирус будет, не кипешуй!

Гость|31.03.2020 12:14|

В городе дети носятся по улицам на велосипедах и роликах. Малыши с мамашами катаются на детских площадках. Представляю, что происходит в деревнях, куда заботливые родители отправили большинство своих чад. Там они вовсе бесконтрольно снуют везде и всюду.

Гость|31.03.2020 12:15|

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