31.03.2020 | 10:37

Пензенцы, состоящие в родительских чатах, получают копии письма за подписью заместителя начальника полиции УВД России по Пензе Андрея Гаврюшина. Оно адресовано начальнику Управления образования г. Пензы Юрию Голодяеву.

«Прошу Вас обязать директоров школ г. Пензы в родительских группах сети Интернет «Вайбер» разместить информацию о необходимости нахождения детей во время карантина по месту пребывания, ограничить физические контакты детей друг с другом, посторонними гражданами», - говорится в документе.

Как сообщают читатели портала PenzaInform.ru, копии писем получают родители и школьников, и детсадовцев.

25 марта Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы снизить распространение коронавируса. В Пензенской области приостановлено проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыты точки общепита (за исключением дистанционной торговли) и ряд промтоварных магазинов.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой как можно больше времени проводить дома. «Это не дополнительные каникулы и не внезапный всеобщий отпуск. Это необходимость побыть дома, чтобы не подвергать угрозе заражения себя и своих близких», - объяснил он.

Однако часть пензенцев, в том числе тинейджеры, не прониклись просьбой губернатора. О том, что школьники и их родители игнорируют просьбы не выходить из дома, порталу PenzaInform.ru неоднократно сообщали жители города.

Так, 28 марта, в первый день жестких ограничений, дети и подростки веселились на площади Ленина, группами гуляли во дворах, взрывали петарды - словом, как выразилась одна из пензячек, «маялись от безделья».

29 марта глава Заречного Олег Климанов разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором упрекнул родителей школьников в равнодушии.

««Почему здоровье наших зареченских детей беспокоит только городскую администрацию, департамент образования, комиссию по делам несовершеннолетних и совсем не беспокоит вас?

К вам обращается губернатор, к вам обращаюсь я, но вы не слышите! Почему дети на улице? Почему они ходят большими группами? Неужели вам все равно! Сегодня нет вакцины против коронавируса! И остановить его можно только самоизоляцией! Я вас призываю позаботиться о себе и о наших детях!» - написал он.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.