Потери россиян от онлайн-мошенничества снизились вдвое

18.06.2025 | 12:28

По данным ВТБ, число краж в онлайн-банках в этом году сократилось вдвое при одновременном росте мошеннических атак в 1,5 раза. Банки модернизировали системы защиты средств клиентов, поэтому злоумышленники уговаривают людей самостоятельно переводить им свои средства. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Рост числа атак на россиян связан с изменением тактики мошенников. Ранее злоумышленники пытались получить доступ к платежным средствам жертв, взламывая личные кабинеты, и самостоятельно выводили деньги. Банки в ответ ввели дополнительные меры защиты, например подтверждение нетипичных и крупных операций по NFC (прикладыванием карты к смартфону) и по биометрии, а также самозапреты на кредиты и др.

Понимая, что «технологическое окно» для взлома онлайн-банков закрылось, мошенники вернулись к старым методам социальной инженерии и психологического давления, убеждая собеседников самостоятельно отдавать деньги через банкоматы или онлайн-переводы.

По данным ВТБ, значительно выросла активность мошенников в отношении несовершеннолетних - с начала года число хищений в этой группе удвоилось. Это объясняется высокой цифровой активностью подростков, их активным общением в чатах, легкостью вступления в переписку и недостаточным уровнем знаний и навыков безопасности. Наоборот, люди пенсионного возраста стали на 22% реже попадаться на уловки злоумышленников.

«С начала года мы наблюдаем тренд на снижение количества краж средств россиян в дистанционных сервисах. Это результат эффективных мер защиты со стороны банков и повышения осведомленности клиентов. Мошенники переключились на социальную инженерию и часто в своих сценариях используют дропов. Осенью в силу вступит закон, ужесточающий ответственность за нелегальные финансовые операции с чужими картами. Теперь даже посредники, сознательно или по неосторожности вовлеченные в схему, могут столкнуться с уголовным наказанием. Борьба с мошенниками напоминает сериал: сезоны меняются, герои прежние, а финал все еще впереди», - отметил Дмитрий Ревякин.