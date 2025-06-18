Пензенцам не стоит ждать возвращения жары

До конца июня температура в Пензенской области останется на несколько градусов ниже климатической нормы. На погоду повлияют циклоны и атмосферные фронты.
Кроме того, ожидается, что вторая половина месяца будет достаточно дождливой. Осадки прогнозируются уже к концу текущей недели.
«По-настоящему летняя погода придет не раньше конца июня», - пояснил в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
На неделе с 23 по 29 июня в Пензенской области ожидаются дожди, местами грозы. Дневная температура воздуха не поднимется выше +22…+24 градусов. Ночью термометр покажет +9…+13.
В первых числах июля также вероятны дожди.
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