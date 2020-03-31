31.03.2020 | 09:38

Близкие люди пенсионерки, попавшей в одну из пензенских больниц и страдающей потерей памяти, нашлись. Сообщение об этом появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

29 марта женщина 65-70 лет поступила в одно из медицинских учреждений областного центра, но сказать, кто она, не смогла. Волонтеры распространили информацию о пенсионерке, описав ее приметы.

«Родные найдены», - появилась запись на посте с фотографией пенсионерки в понедельник, 30 марта.

В январе волонтеры сразу двух региональных отделений отряда «Лиза Алерт» - пензенского и костромского - помогли найти родственников 77-летней пенсионерки, потерявшейся в Костроме, куда она, по ряду данных, приехала из Пензенской области. С помощью репостов волонтеры распространили ориентировку в интернете, и уже на следующий день родные пожилой женщины нашлись.

«Друзья, мы еще раз хотим напомнить: даже если вы уверены в памяти своих пожилых близких, то все равно разложите по карманам записки с адресом и с вашими контактными данными. Сделайте браслет или метки на одежде, которые также несут необходимую информацию. Пожилые люди не застрахованы от внезапных проблем с памятью и самочувствием», - напоминают поисковики.

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