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Происшествия | В Пензе волонтеры ищут родственников женщины с потерей памяти

30.03.2020|13:34
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В понедельник, 30 марта, волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о женщине с потерей памяти.

Накануне пенсионерка поступила в одно из медицинских учреждений областного центра, но сказать, кто она, не смогла.

На вид женщине 65-70 лет. Ее рост 162 сантиметра, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза карие. При поступлении на ней была малиновая куртка, фиолетовая шапка, коричневые туфли, цветной халат. Из особых примет - очки в черной оправе.

«Всем, кому что-то известно о ней, просьба связаться с инфоргом поиска по телефону 89530250847 или позвонить на горячую линию по номеру 88007005452», - говорится в обращении добровольцев.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|30.03.2020 13:43|

Похожа на Мишустина, мжт его родственница

Гость|30.03.2020 13:54|

А если она потеряла очки?

Имя: Гость
Комментарий:

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