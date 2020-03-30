Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|10:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  89.76  |  $  81.05

Общество | В Пензе пожилым людям и инвалидам доставят продукты и лекарства

30.03.2020|09:23
Печать

В Пензе соцработники и волонтеры окажут помощь одиноким пожилым людям (старше 65 лет) и инвалидам, которые не могут выйти из дома во время карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

«Обратившимся оказывается помощь в покупке и доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости и лекарственных средств», - пояснили представители регионального министерства здравоохранения в официальной группе во «ВКонтакте».

Заявки принимаются по телефонам: 440-003 (служба срочной социальной помощи), 54-18-98 и 54-19-42 (волонтерский центр).

Покупка осуществляется на деньги граждан.

«При исполнении заявки и при оказании помощи как социальный работник, так и волонтер должны иметь при себе соответствующие удостоверения», - пояснила ранее начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

«В условиях распространения опасного вирусного заболевания жизненно важно оказывать помощь тем, кому особенно трудно, кто входит в группы риска», - подчеркнули в минздраве.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|30.03.2020 09:33|

Согласно данным Китая курящие практически не заражаются короновирусом.

Гость|30.03.2020 09:34|

В пятницу я звонила в соц защиту Ленинского района, мне сказали это платно. 2 раза в неделю принести продукты и лекарства стоит 1000 рублей в месяц.

Гость|30.03.2020 09:36|

Гость писал(a):

Согласно данным Китая курящие практически не заражаются короновирусом.
Просто у них медленно но верно разрушаются почки.

Гость|30.03.2020 09:36|

Гость писал(a):

В пятницу я звонила в соц защиту Ленинского района, мне сказали это платно. 2 раза в неделю принести продукты и лекарства стоит 1000 рублей в месяц.
Кому война, кому мать родна.

Гость|30.03.2020 09:47|

А когда это был объявлен карантин? Зачем дезинформируете? Это выходная неделя и то для избранных. Либо в кавычки берите слово карантин, либо заменяйте на боле верное. Что за безграмотность? А по теме - а помощь старикам, конечно хорошо, только есть несколько НО: старики сами повально ходили по магазинам и скупали всё телегами, многие из них по сей день ходят везде (элементарно, сутками во дворах) и самое главное, а кто согласится ходить по магазинам в такое время!? Многие не выходят для себя за покупками - боятся и это нормально. А большинство работает и потом бегут домой, без этого заразы тьма. Возможно, мои слова жестокими покажутся для кого-то и таким нежным заранее совет, - не вступать со мной в дебаты,а гоу за продуктами старикам.

Гость|30.03.2020 09:49|

Страшно еще то,что мошенники под волонтеров и соц.работников начнут обманывать людей!

Гость|30.03.2020 09:55|

Гость писал(a):

Согласно данным Китая курящие практически не заражаются короновирусом.
Согласно данным Китая вирус напрочь отсутствует в моргах.

Гость|30.03.2020 10:07|

Поталогоанатом тоже может быть заразным. Так что не факт, что в морге нет вируса. Другое дело, что народ в морге дисциплинированн - не ходят по улицам. И опять же, это пока вирус не мутировал до такой степени. А вообще, хорошо что в такое время есть люди с ч/ю, пусть и "чёрным".

Гость|30.03.2020 10:15|

Москвичи с 30 марта переходят на домашний режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такой режим вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Всех просят без особой надобности не выходить из квартиры. Покидать жилое помещение разрешается, если человеку нужна экстренная медицинская помощь, купить продукты или лекарства, выгулять домашних животных (в 100 метрах от дома), выбросить мусор. А можно ли ездить на работу в Москве в период самоизоляции?

- Покидать квартиру разрешается, если вы обязаны ходить на работу, - объяснил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшие дни специальные пропуска получат те, кому действительно крайне необходимо выходить из квартиры. Речь о должностных лицах, врачах, сотрудниках МЧС и МВД, а также работниках организаций, которые не ушли на «удаленный режим» (в их числе ЗАГС, МФЦ и другие). Специальные пропуска выдаст Правительство Москвы.

Как будут контролировать тех, кто вышел из дома? В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима. Также будут установлены правила перемещения граждан и меры за нарушение ограничений.

- Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Гость|30.03.2020 10:20|

Лучше помереть чем так жить в мучениях.

Гость|30.03.2020 10:22|

Вот именно, какой толк в домашнем "аресте", когда везде 90% работает, когда студенты и школьники толпами ходят? Почему я должна сидеть вне работы дома, если хожу на работу? Так мыслям многие и это нормально, ибо, с таким огромным количество народа, как на своей работе, больше я нигде не столкнуть. И мой основной очаг заражения, именно работа. И так происходит у всех.

Гость|30.03.2020 10:24|

Гостю 10:20 какие мучения? Неразбериха из непродуманности.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте