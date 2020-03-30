30.03.2020 | 09:23

В Пензе соцработники и волонтеры окажут помощь одиноким пожилым людям (старше 65 лет) и инвалидам, которые не могут выйти из дома во время карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

«Обратившимся оказывается помощь в покупке и доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости и лекарственных средств», - пояснили представители регионального министерства здравоохранения в официальной группе во «ВКонтакте».

Заявки принимаются по телефонам: 440-003 (служба срочной социальной помощи), 54-18-98 и 54-19-42 (волонтерский центр).

Покупка осуществляется на деньги граждан.

«При исполнении заявки и при оказании помощи как социальный работник, так и волонтер должны иметь при себе соответствующие удостоверения», - пояснила ранее начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

«В условиях распространения опасного вирусного заболевания жизненно важно оказывать помощь тем, кому особенно трудно, кто входит в группы риска», - подчеркнули в минздраве.

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