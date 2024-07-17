Губернатор рассказал об отправке гуманитарного груза в зону СВО

17.07.2024 | 18:12

Из Пензенской области в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарного груза. Об этом в среду, 17 июля, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Собирала помощь бойцам организация «Солдатская мать». Она активно взаимодействует с военнослужащими, активисты лично сопровождают грузы.

«С того момента, как наши ребята пошли по мобилизации, мы ездим с периодичностью 1-2, иногда и 3 раза в месяц», - пояснила заместитель председателя общественной организации «Солдатская мать» Ирина Жукова.

По заявкам бойцам отвозят стройматериалы, специализированные средства, РЭБы, воду, а также адресные посылки.

«Эти мужественные женщины точно знают, в чем сейчас наиболее нуждаются наши ребята. Спасибо им за вклад в приближение победы! Благодарю всех, кто активно поддерживает бойцов. Наша сила - в единстве», - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.