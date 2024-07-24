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Происшествия

В Пензе пропал 50-летний горожанин Роман Захаров

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В Пензе разыскивают 50-летнего Романа Анатольевича Захарова, местонахождение которого неизвестно с 16 июля.

Ориентировка на мужчину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Роман Захаров имеет рост 175 см, среднее телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.

На нем были надеты синие джинсовые бриджи, черно-белая клетчатая рубашка, серые шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о Романе Захарове, просят позвонить по телефонам 800-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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