В Бессоновском районе пропал 50-летний житель Васильевки

17.07.2024 | 08:10

Житель деревни Васильевка Бессоновского района Сергей Александрович Святодухов пропал 14 июля. Ориентировка на него размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Святодухов имеет рост 185 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, голубовато-серые глаза.

На нем были надеты коричневая толстовка, темная футболка, серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой полосой.

Мужчина может находиться в любом районе. Волонтеры просят помощи в его поисках.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Святодухова, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.