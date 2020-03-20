20.03.2020 | 16:47

На днях Екатерина Щеглова отметила свой юбилей. Дата солидная - 80 лет, которая говорит о том, что пожилая женщина находится в повышенной зоне риска из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Мне сейчас трудно выходить из дома», - рассказала пензячка.

Чтобы не голодать, Екатерина Михайловна обратилась в городской центр срочной социальной помощи населению. Женщина одинока, сходить для нее в магазин некому, а гречка, мука, макароны, рис нужны.

О необходимости подобной помощи в Пензе из-за возможного распространения коронавирусной инфекции уже заявили 205 пожилых одиноких людей.

«При получении заявки на телефон специалист диспетчерской службы формирует заявку и передает ее либо социальному работнику, либо волонтеру. Далее исполнение заявки отслеживается. Хочу обратить внимание граждан на то, что при исполнении заявки и при оказании помощи как социальный работник, так и волонтер должны иметь при себе соответствующие удостоверения», - пояснила начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

Для получения подобной помощи в Пензе нужно позвонить по номеру 44-00-03. Телефон горячей линии действует круглосуточно. Что касается одиноких пенсионеров, живущих в области, то для них днем и ночью работает «Социальный навигатор» - телефон 8 (800) 511-0-117.

О мерах поддержки такой категории населения рассказал на пресс-конференции министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан.

«Со всеми волонтерами и социальными работниками проведены инструктажи, все знают меры предосторожности и обеспечены всеми средствами, которые необходимы для профилактики коронавируса. Это маска и перчатки», - сообщил он.

Также всех ежедневно будут обследовать медицинские работники.

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