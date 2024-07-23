В Пензе пропала 53-летняя Наталья Орехова

23.07.2024 | 19:01

Волонтеры и родственники разыскивают 53-летнюю жительницу Пензы Наталью Владимировну Орехову (Куприянову). О местонахождении женщины нет сведений с 18 июля.

Информация о начале розыска появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 23 июля.

Рост пропавшей 160 сантиметров, телосложение худощавое. У пензячки черные крашеные волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на ней были синяя кофта, зеленая юбка в цветочек и темные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Натальи Ореховой (Куприяновой), просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.