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Общество

Пензенские православные добровольцы вернулись с Донбасса

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Волонтеры социального отдела Пензенской епархии вернулись из Северодонецка - небольшого города в двух километрах от Луганска, где располагается один из церковных штабов синодального отдела по благотворительности.

Пензенские православные добровольцы вернулись с Донбасса

Группа отправилась на Донбасс с гуманитарной миссией в июне. Пензенские православные добровольцы посещали на дому лежачих больных и одиноких пожилых людей, доставляли нуждающимся еду, наводили порядок в жилищах.

Пензенские православные добровольцы вернулись с Донбасса

Особой популярностью пользовались услуги парикмахера - они требовались почти в каждой квартире.

Пензенские православные добровольцы вернулись с Донбасса

В церковном центре гуманитарной помощи волонтеры раздавали продукты, одежду и средства гигиены, помогали оформлять документы.

«Добровольческие поездки на освобожденные территории для помощи местным жителям, а также для служения в госпиталях продолжатся. Кроме того, требуются добровольцы с навыками в ремонте и строительстве», - сообщили в Пензенской епархии.

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Источник — фото Пензенской епархии
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