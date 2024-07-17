Пензенские православные добровольцы вернулись с Донбасса

17.07.2024 | 12:53

Волонтеры социального отдела Пензенской епархии вернулись из Северодонецка - небольшого города в двух километрах от Луганска, где располагается один из церковных штабов синодального отдела по благотворительности.

Группа отправилась на Донбасс с гуманитарной миссией в июне. Пензенские православные добровольцы посещали на дому лежачих больных и одиноких пожилых людей, доставляли нуждающимся еду, наводили порядок в жилищах.

Особой популярностью пользовались услуги парикмахера - они требовались почти в каждой квартире.

В церковном центре гуманитарной помощи волонтеры раздавали продукты, одежду и средства гигиены, помогали оформлять документы.

«Добровольческие поездки на освобожденные территории для помощи местным жителям, а также для служения в госпиталях продолжатся. Кроме того, требуются добровольцы с навыками в ремонте и строительстве», - сообщили в Пензенской епархии.