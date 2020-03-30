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Общество | В Колышлее пенсионерка вытолкала пришедшую к ней сотрудницу полиции

30.03.2020|13:10
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66-летнюю жительницу Колышлея оштрафовали за нападение на инспектора по делам несовершеннолетних при исполнении последней служебных обязанностей.

Днем 22 января сотрудница полиции пришла в дом женщины в рамках доследственной проверки: дочь пенсионерки заподозрили в неисполнении родительских прав, поэтому бабушку попросили дать объяснения по вопросу о внуках.

«Возмутившись, женщина нанесла инспектору руками удары в область правого и левого предплечий, а затем толкнула в грудь, причинив потерпевшей физическую боль», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Потом злоумышленница признала свою вину, раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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Гость|30.03.2020 13:25|

как можно нетсполнить свои права и быть за это наказаным??? думал что обязателбны к исполнению обязанности,а не права.

Имя: Гость
Комментарий:

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