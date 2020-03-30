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Общество | Для пензенцев с заболеваниями начали работать горячие линии

30.03.2020|18:23
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Если у вас температура, никуда не ходите и вызывайте врача на дом, в поликлинике вас все равно дальше порога не пустят. А сообщить о том, что вы нуждаетесь в помощи, не проблема.

«В усиленном режиме работают кол-центры - и по взрослому населению, и по детскому. Все регистратуры продолжают принимать вызовы на дом. У нас усилена работа скорой медицинской помощи, увеличено количество бригад для обслуживания на дому. Созданы дополнительные бригады неотложной медицинской помощи с врачебным составом поликлиники», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

И уже врач на месте будет решать, оставаться ли больному в своих стенах или он должен быть госпитализирован в казенные.

«Абсолютно все доктора и средний медицинский персонал прошли обучение по лечению и профилактике коронавирусной инфекции, у всех четкие схемы, кто в какой ситуации как должен действовать. Отступать от схемы и от этих инструкций ни один медицинский работник не может», - заверила Оксана Чижова.

Также, чтобы закрыть больничный, не надо посещать поликлинику. Все вопросы, связанные с вызовом врача на дом, назначением лекарственных препаратов или получением бюллетеня нетрудоспособности, можно задать по электронной почте. Ее адрес - covid@mzs.penza.net.

Кроме того, не забыта и группы риска, имеющие проблемы сердечно-сосудистой или эндокринной системы. Специально для таких людей открылись две новые линии по приему звонков.

«Если они не болеют какими-то острыми респираторными заболеваниями, но у них подошло время на выписку рецепта для получения лекарственных препаратов, для того чтобы они не приходили в поликлиники, они могут позвонить в этот кол-центр», - отметила Оксана Чижова.

Телефон горячей линии по кардиозаболеваниям 45-29-37, для пациентов с нарушениями эндокринной системы - 45-29-23.

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Гость|30.03.2020 18:49|

Вид у нее какой то больной,не из Италии часом приехала?

Гость|30.03.2020 18:50|

penzainform.ru писал(a):

заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.
Не спит и не отдыхает наверно бедная,вид уставший.Всё о нас в заботах и хлопотах. Когда уж это закончится?

Гость|30.03.2020 19:13|

почему по телевизору ни одного нормального кина не показывают?

Гость|30.03.2020 19:28|

Кто может принести еды, если ты в запертом подъезде?

Имя: Гость
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