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Общество | В пензенском оперативном штабе надеются на сознательность граждан

29.03.2020|16:26
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Первичные тесты на коронавирусную инфекцию дали положительные результаты еще у троих пензенцев: 22-летнего молодого человека, мужчины 82 лет и женщины, которой 62 года. Все они контактировали со второй заболевшей.

Госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Их анализы отправлены в Москву. Подтвердится ли диагноз, будет известно в понедельник.

В настоящее время в Пензенской области зарегистрировано 5 случаев заражения COVID-19 - все женщины в возрасте от 53 до 77 лет. В оперативном штабе по борьбе с распространением заразы на территории региона в очередной раз надеются на гражданскую сознательность.

«Вообще дома сидим, никуда не выходим. Но сегодня решили выйти, пока последний день погода хорошая, она же портится. Может быть и опасно, но придем домой - сразу все в стирку», - сообщила жительница Пензы Светлана.

Неделя каникул, объявленная Президентом России, не праздничные выходные с шашлыком, походом в гости и общением с друзьями. На ближайшие семь дней людей призывают самоизолироваться и этим защитить себя и своих близких от смертельно опасной инфекции.

Здоровье жителей всей страны в руках каждого, поэтому без необходимости не стоит выходить из дома. Соблюдайте правила личной гигиены! Только сообща можно избежать страшных последствий, например таких, как в Соединенных Штатах Америки, где число зараженных перевалило уже за 100 000.

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Гость|29.03.2020 18:01|

Все работают на следующей неделе! Только господин губернатор самоизолируется...

Гость|29.03.2020 18:20|

Не верьте советам употреблять алкоголь как лекарство от вируса! Алкоголь открывает для вируса ворота дыхательных путей, подавляет защиту организма. В качестве смертоносного дезинфекционного средства для вируса употребляется раствор спирта, который составляет по меньшей мере 60 градусов. Если вы приобрели такой крепкий алкогольный напиток, спускайте его на салфетку и чистите руки и поверхности;

Гость|29.03.2020 18:20|

Важнейшая задача для всех, у кого есть хронические болезни, – их лечить: точно соблюдать указания врача как о режиме, так о диете, и точно употреблять все назначенные лекарства.

"Лекарства не работают для пациентов, которые ими не пользуются”, – сказал бывший министр здоровья США (Surgeon General of the United States) Чарлз Эврет Куп (C. Everett Koop, MD.). Коронавирус угрожает жизни людей, которые недостаточно стабилизируют свой сахарный диабет, не лечат свою астму, хроническую обструктивную болезнь легких или сердечную недостаточность. Вы должны с помощью своего врача сами тщательно лечить свою основную болезнь, чтоб коронавирус не использовал ее Троянским конем.

Во время эпидемии вируса очень опасно несодействие пациента или отказ пациента соблюдать режим, дозы и время применения лекарств. Необходимо обратиться к своему семейному врачу или своему специалисту (эндокринологу, кардиологу, гастроэнтерологу) перед встречей с вирусом. Если у вас есть диабет 2 - го типа, следует употреблять назначенные врачом медикаменты. Надо употреблять назначенные врачом медикаменты против повышенного кровяного давления;

Гость|29.03.2020 18:21|

Только Ваш непрямой или косвенный иммунитет позволит Вам легко переболеть Covid 19. Косвенный иммунитет больше всего выработается движениями и спортивными активностями, рациональным питанием и нахождением на свежем воздухе. Вам нужно найти возможность каждый день гулять по лесу или на берегу моря, бегать или кататься на велосипеде по меньшей мере один час. Тот, кто каждый день бегает или быстро шагает на свежем воздухе, не умрет от коронавируса и не пострадает от него. Ни одно правительственное карантинное мероприятие не так эффективно, как активное движение на свежем воздухе;

Гость|29.03.2020 18:22|

Также как и вентилировать легкие, нужно вентилировать жилые и рабочие помещения. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым пациентам нужно обсуждать с семейным врачем необходимость вакцинации пневмококковой вакциной. Воспаление легких, которым можно умереть, вызывают пневмококки, которые уже находятся в наших дыхательных путях. Вакцина от пневмококков уменьшит возможность пневмонии вируса превратиться в смешанную пневмонию и сепсис;

Гость|29.03.2020 18:23|

Держаться на расстоянии 2 метров. Не общаться с незнакомым человеком дольше 10 минут.

Возможность получить коронавирус SARS 2 определяет время разговора и растояние или контакта с инфицированным лицом. Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) Латвии рекомендует находиться друг от друга на расстоянии 2 метра, пользоваться очками и перчатками. Слушайте рекомендации Министерства здоровья и SPKC – эти рекомендации созданы мудрейшими ученными Латвии и мира.

Итак, общайтесь между собой отдалённо, лучше всего на расстоянии не меньше 2 метров. Помните, что коронавирус можно переносить не только капельками воздуха, но также в поцелуях и во время секса.

Советую избегать прямых коммуникаций превышающих 10 минут. Попытайтесь избегать мероприятия, перемещение на общественном транспорте и побывание в супермаркете превышающих этих 10 минут

Гость|29.03.2020 18:25|

Курение должно быть отказано немедленно. Исследования китайских коллег свидетельствуют о том, что разница между смертностью мужчин и женщин зависит от количества выкуренных сигарет. Пассивное курение также является опасным для жизни в сочетании с вирусом. Также современные методы электронного курения в сочетании с вирусом являются реальной жизненной угрозой;

Гость|29.03.2020 18:26|

Маска лица – отличное средство защиты, чтобы не заболеть SARS 2, но, согласно наблюдениям китайских специалистов, годится только в том случае, если оба лица – как носитель болезни, так и потенциальный реципиент надели маски. Респираторы как средства защиты оставляем медицинским работникам, у них более тесный контакт с больными. Значительное средство защиты от вируса – очки. Лучшими являются такие, которые используют пляжные волейболисты. Если у вас есть выбор – линзы или очки – еще несколько месяцев выбирайте очки.

В магазине и других общественных местах, где приходится потрогать различные предметы и вещи, неплохо надевать резиновые, латексные или пластмассовые перчатки. Но самое главное - не сунуть руки в рот, нос, ухо и не тереть глаза. Мойте руки перед едой а также фрукты и овощи;

Гость|29.03.2020 18:26|

В помещениях, где находился человек с утвержденным Covid 19 или человек, который мог бы быть больным Covid 19, необходима дезинфекция поверхностей и помещения используя средства дезинфекции. Важно тщательно очищать и дезинфицировать все предметы и поверхности, например, дверные ручки, кнопки лифта, краны, стены и окна, поверхности в туалетах и ванных комнатах, а также телефоны, планшетные компьютеры, к которым часто касаются множество людей. Для обработки небольших поверхностей рекомендуется использовать 70% раствор этилового спирта. Белье лучше стирать в стиральной машине по возможности высокой температуре.

Если есть возможность дезинфицируйте помещения ультрафиолетовым излучением, избегайте облучение себя.

Гость|29.03.2020 18:27|

Мойте руки перед едой, а особенно после посещения супермаркета, общественного транспорта и туалета. Альтернативой мытья рук в раковине общественного туалета, выбирайте салфетки со стерилизующей жидкостью. Меньше общайтесь с людьми в уплотненных местах.

Гость|29.03.2020 18:28|

Эпидемиологи умны. Они знают, почему в закрытых помещениях риск распространения вируса от больного к больному особенно высок. Голосом эпидемиолога говорит мировая наука;

Гость|29.03.2020 18:29|

Прчему в пензе в аптеках нет масок?ни где не купить.почему бардак такой.

Гость|29.03.2020 18:30|

Производители и продавция масок миллионы наваривают.

Гость|29.03.2020 18:30|

Где купить маски и цена?

Гость|29.03.2020 18:33|

Сделайте сами из влажных салфеток.https://live24.ru/zdorove/15284-medicinskuju-masku-mozhno-sdelat-iz-vlazhnyh-salfetok-i-tualetnoj-bumagi.html

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