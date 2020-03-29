29.03.2020 | 16:26

Первичные тесты на коронавирусную инфекцию дали положительные результаты еще у троих пензенцев: 22-летнего молодого человека, мужчины 82 лет и женщины, которой 62 года. Все они контактировали со второй заболевшей.

Госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Их анализы отправлены в Москву. Подтвердится ли диагноз, будет известно в понедельник.

В настоящее время в Пензенской области зарегистрировано 5 случаев заражения COVID-19 - все женщины в возрасте от 53 до 77 лет. В оперативном штабе по борьбе с распространением заразы на территории региона в очередной раз надеются на гражданскую сознательность.

«Вообще дома сидим, никуда не выходим. Но сегодня решили выйти, пока последний день погода хорошая, она же портится. Может быть и опасно, но придем домой - сразу все в стирку», - сообщила жительница Пензы Светлана.

Неделя каникул, объявленная Президентом России, не праздничные выходные с шашлыком, походом в гости и общением с друзьями. На ближайшие семь дней людей призывают самоизолироваться и этим защитить себя и своих близких от смертельно опасной инфекции.

Здоровье жителей всей страны в руках каждого, поэтому без необходимости не стоит выходить из дома. Соблюдайте правила личной гигиены! Только сообща можно избежать страшных последствий, например таких, как в Соединенных Штатах Америки, где число зараженных перевалило уже за 100 000.

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