28.03.2020 | 13:42

В пятницу, 27 марта, глава Заречного Олег Климанов обратился к жителям закрытого города с просьбой ограничить контакты.

Он напомнил, что в Пензенской области введен режим повышенной готовности, и заверил, что в Заречном заразившихся коронавирусом нет. Однако, по мнению Климанова, не все понимают серьезность ситуации.

«Имеются случаи, когда граждане, вернувшиеся из-за границы, не сообщают об этом в установленном порядке, а ведь они могут быть потенциальными разносчиками вируса. Я обращаюсь ко всем горожанам - отнеситесь со всей ответственностью и серьезностью к таким фактам. Если вам известны такие случаи, прошу сообщать о них на телефон горячей линии 60-80-05», - призвал он зареченцев.

Олег Климанов также попросил граждан, находящихся на самоизоляции, соблюдать режим, а остальных жителей города выходить из дома только в случае крайней необходимости - за продуктами и лекарствами. Пенсионерам старше 65 лет он настойчиво рекомендовал самоизолироваться. Для них и других нуждающихся будет организована доставка продуктов и лекарств. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии 60-80-05 или в департамент социального развития - 60-42-34, 60-11-12.

«Только если все зареченцы с пониманием отнесутся к соблюдению всех правил, все будет хорошо», - завершил Олег Климанов свое обращение, опубликованное на портале «Заречье сегодня».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.