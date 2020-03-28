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Общество | В Пензе глава минтруда дал разъяснение к указу Президента РФ

28.03.2020|16:39
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«Наличие в календарном месяце март-апрель 2020 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

То есть положенное вознаграждение из-за вынужденной недели отдыха не снизят. Те, кто работает сдельно, тоже должны получить свое по праву, причем это касается как государственных, так и коммерческих организаций.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области дал разъяснение к указу Президента России. Он не распространяется на тех, кто выполняет неотложную деятельность.

«Это медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие непрерывность их производственно-технологической деятельности, организации, обеспечивающие население продуктами питания, товарами первой необходимости», - рассказал Алексей Качан.

Также не прекратят свою работу ПФР и фонды медицинского и социального страхования.

«Если работодатель захотел в нерабочее время привлечь своего работника и если он не входит в сферу, которая должна работать, тогда он должен сделать это на законных основаниях и оплачивать труд», - отметил министр.

Но зарплату при этом никто не поднимет. Эти нерабочие дни не относятся к праздничным или выходным, поэтому оплачиваются в обычном размере. Также вынужденная неделя отдыха никак не повлияет на длительность будущего отпуска. Он не станет ни длиннее, ни короче. Все меры приняты для того, чтобы как можно больше людей оставалось дома и таким образом была прервана цепочка передачи коронавирусной инфекции.

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