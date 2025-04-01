В Пензенской области ветерану СВО помогли устроиться на завод

01.04.2025 | 20:56

В Пензенской области ветерану специальной военной операции с инвалидностью помогли устроиться на машиностроительный завод, расположенный в Заречном.

Вопрос о приеме мужчины на работу в качестве специалиста по ремонту оборудования был решен за 2 дня, подчеркнули в пресс-службе регионального минтруда.

Уточняется, что в апреле на то же предприятие придут еще два человека. За трудоустройство участников СВО работодатель получит господдержку.

26 марта председатель областного правительства Николай Симонов подписал постановление о выделении министерству образования почти 70 миллионов рублей на подготовку бывших или действующих участников СВО к работе в качестве высококвалифицированных, компетентных руководителей.

Предполагается, что бойцы, прошедшие обучение, смогут трудиться в органах государственной или муниципальной власти либо в организациях, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.

Ранее Николай Симонов утвердил рекомендуемый размер оклада (ставки) преподавателя - организатора основ безопасности и защиты Родины. Он составляет 18 200 рублей, должность относится к 4-му квалификационному уровню.

Вести этот предмет в школах могут ветераны специальной военной операции. Для них институт регионального развития разработал курс бесплатного переобучения под названием «Педагогика и методика преподавания основ безопасности и защиты Родины».

Обучение длится более 500 часов, после чего ветераны, имеющие высшее образование, получают еще один диплом. В программе - педагогика, психология, физиология, ОБЖ и НВП, мастер-классы и военные сборы.