28.03.2020 | 12:30

В Пензенской области Госавтоинспекция предприняла дополнительные меры защиты граждан от коронавируса для минимизации личных контактов при получении услуг в МРЭО. Они начали действовать в субботу, 28 марта.

Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будут осуществляться только по записи через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Заявку на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортных средств следует подавать на электронную почту.

Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными конструктивными изменениями требованиям безопасности и о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов будет проводиться по предварительной записи.

Телефоны для справок в МРЭО ГИБДД:

Пенза: регистрация ТС - (8412) 630-082, 630-084, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений - (8412) 630-081, 630-388, прием заявок и выдача разрешений - 630-080, penmreo58@mvd.ru.

Кузнецк: (84157) 3-31-00, kuzmreo58@mvd.ru.

Каменка: (84156) 2-11-55, kammreo58@mvd.ru.

Городище: (84158) 3-21-71, gormreo58@mvd.ru.

Нижний Ломов: (84154) 4-44-47, lommreo58@mvd.ru.

Сердобск: (84167) 2-32-52, sermreo58@mvd.ru.

«При посещении регистрационно-экзаменационных подразделений просим использовать средства индивидуальной защиты», - обратились к жителям области в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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