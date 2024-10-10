Специальная рубашка не помогла сердобчанину сдать на права

10.10.2024 | 13:18

В Пензенской области осудили 30-летнего жителя саратовского города Ртищево, который за деньги пытался помочь сердобчанину сдать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения.

19 апреля перед началом испытания саратовец передал молодому человеку специально купленную рубашку, в нагрудном кармане которой были bluetooth-гарнитура и мини-видеокамера. Объектив размещался в месте крепления пуговицы с отверстиями.

Снимаемое изображение передавалось на телефон, с которого экзаменуемый должен был получать подсказки. Чтобы аккумуляторная батарея и Wi-Fi-роутер могли держаться на рубашке, изобретатель пришил к ней изнутри 2 носка.

Сообщники договорились, что, если в подразделении МРЭО ГИБДД все пройдет гладко, сердобчанин заплатит 30 000 рублей. Однако решить варианты тот не смог: его камеру заметили и изъяли полицейские. Соответственно, денег саратовец не получил, более того оказался в минусе.

За незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, мужчине назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Всю технику конфисковали в доход государства, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.