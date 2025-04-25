Опубликован график работы МРЭО в майские праздники

Пензенская Госавтоинспекция опубликовала режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни.
Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, выдача водительских удостоверений в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке и Городище будет осуществляться по следующему графику:
- 1, 2 мая - выходные дни;
- 3 мая - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;
- 4, 5 мая - выходные дни;
- 6, 7 мая - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;
- 8, 9 мая - выходные дни;
- 10 мая - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30.
Ранее стал известен график работы МФЦ в предпраздничные и праздничные дни.
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