Опубликован график работы МРЭО в майские праздники

25.04.2025 | 21:26

Пензенская Госавтоинспекция опубликовала режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни.

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, выдача водительских удостоверений в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке и Городище будет осуществляться по следующему графику:

- 1, 2 мая - выходные дни;

- 3 мая - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;

- 4, 5 мая - выходные дни;

- 6, 7 мая - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;

- 8, 9 мая - выходные дни;

- 10 мая - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30.

Ранее стал известен график работы МФЦ в предпраздничные и праздничные дни.