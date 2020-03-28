28.03.2020 | 18:00

«Оставайтесь дома!» - это обращение распространяют все средства массовой информации. Россиян призывают поберечь себя и здоровье своих близких. Однако в некоторых случаях людям все-таки приходится покидать квартиры для того, чтобы сходить в магазин.

Мало кто знает, но в период пандемии коронавируса существует целый ряд правил, как покупать продукты.

Во-первых, посещать магазины лучше, когда там меньше всего народу, то есть с утра или поздним вечером. Следует обратить внимание и на одежду, в которой вы собираетесь на шопинг. Ткань должна быть минимальным пылесборником. А по возвращении домой ее нужно протереть влажной салфеткой.

В помещении супермаркета в качестве способа защиты используйте маску и старайтесь соблюдать так называемую социальную дистанцию (не менее двух метров). Особое внимание нужно обратить на граждан, которые выглядят нездоровыми, кашляют или чихают. Держитесь от них подальше.

Товары в фабричной упаковке представляют опасность в том случае, если на них попал вирус. Поэтому дома протрите покупку влажной тканью. Если продукт на витрине представлен без обертки, то от приобретения лучше воздержаться, если, конечно, не предусмотрена его дальнейшая термическая обработка.

Расплачиваться наличными тоже небезопасно, денежные купюры могут быть источником инфекции. Специалисты уверенно заявляют, что карты и мобильные системы оплаты практически не способствуют заражению.

В непростые дни особенно внимательно к своему здоровью просят отнестись пожилых людей. Лучший вариант - не покидать домов и не приглашать гостей.

«Я и не выхожу. Стараюсь не выходить. Выйду на балкон и сижу. Боюсь, потому что своих болячек много, а к ним еще прилепится», - отметила прохожая.

«Я по делам вынужденно хожу, в аптеку, за хлебом», - рассказал мужчина.

Для молодых родителей вышла специальная рекомендация, в ней в качестве общественных мест, которые не следует посещать, значатся детские площадки во дворах и парковых зонах.

Некоторые пензенцы, к сожалению, игнорируют всяческие рекомендации, главная задача которых не ограничить личную свободу граждан, а помешать распространению коронавирусной инфекции. Порой кажется, что часть людей игнорирует само существование смертельной болезни, а она между тем ежедневно уносит тысячи жизней по всему земному шару.

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