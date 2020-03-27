27.03.2020 | 12:31

В пятницу, 27 марта, на сессии городской думы глава администрации Пензы Андрей Лузгин ответил на несколько вопросов, касающихся общественного транспорта в областном центре.

В первую очередь он рассказал о планах по закупке новых автобусов на газомоторном топливе. По его словам, у города есть возможность участвовать в соответствующей федеральной программе и заявка мэрией была подана.

Однако до сих пор не решено, сколько именно машин требуется и на какие маршруты их поставить. Это станет ясно после того, как будет разработана концепция развития общественного транспорта в Пензе, на которую планируется потратить 10 млн рублей.

Ранее пояснялось, что перед разработчиком ставится задача убрать все имеющиеся маршруты и проложить их заново таким образом, чтобы схема была экономически эффективной и удобной не только для перевозчиков, но и для жителей.

«Существует много нововведений, например чтобы в центре города ездили только магистральные автобусные маршруты, а малой вместимости использовались только для подвоза жителей на конечные остановки. То есть с единым билетом пересаживаются и поехали дальше. Так мы планируем разгрузить центр и сделать схему более логичной», - уточнял 17 февраля Денис Леонтьев, являвшийся тогда заместителем мэра.

Андрей Лузгин предупредил, что к вопросу замены маршруток автобусами (при раскладе четыре к одному) нужно подходить очень серьезно, потому что в районах, где пассажиропоток неплотный, это может привести к увеличению интервалов движения транспорта, то есть ждать автобус придется дольше.

Что касается санитарного состояния машин, то, по словам Андрея Лузгина, все перевозчики выпускают автобусы на линии помытыми внутри и снаружи. В течение дня они грязнятся, но мэрия просит осуществлять хотя бы сухую уборку.

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