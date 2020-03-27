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Общество | В Пензе до сих пор не решили, на какие маршруты нужны новые автобусы

27.03.2020|12:31
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В пятницу, 27 марта, на сессии городской думы глава администрации Пензы Андрей Лузгин ответил на несколько вопросов, касающихся общественного транспорта в областном центре.

В первую очередь он рассказал о планах по закупке новых автобусов на газомоторном топливе. По его словам, у города есть возможность участвовать в соответствующей федеральной программе и заявка мэрией была подана.

Однако до сих пор не решено, сколько именно машин требуется и на какие маршруты их поставить. Это станет ясно после того, как будет разработана концепция развития общественного транспорта в Пензе, на которую планируется потратить 10 млн рублей.

Ранее пояснялось, что перед разработчиком ставится задача убрать все имеющиеся маршруты и проложить их заново таким образом, чтобы схема была экономически эффективной и удобной не только для перевозчиков, но и для жителей.

«Существует много нововведений, например чтобы в центре города ездили только магистральные автобусные маршруты, а малой вместимости использовались только для подвоза жителей на конечные остановки. То есть с единым билетом пересаживаются и поехали дальше. Так мы планируем разгрузить центр и сделать схему более логичной», - уточнял 17 февраля Денис Леонтьев, являвшийся тогда заместителем мэра.

Андрей Лузгин предупредил, что к вопросу замены маршруток автобусами (при раскладе четыре к одному) нужно подходить очень серьезно, потому что в районах, где пассажиропоток неплотный, это может привести к увеличению интервалов движения транспорта, то есть ждать автобус придется дольше.

Что касается санитарного состояния машин, то, по словам Андрея Лузгина, все перевозчики выпускают автобусы на линии помытыми внутри и снаружи. В течение дня они грязнятся, но мэрия просит осуществлять хотя бы сухую уборку.

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Гость|27.03.2020 13:04|

да и пофиг

Гость|27.03.2020 13:15|

penzainform.ru писал(a):

будет разработана концепция развития общественного транспорта в Пензе, на которую планируется потратить 10 млн рублей.
10 миллионов на(бла,бла,бла) или купить 1 один автобус на эти гроши?

Гость|27.03.2020 13:40|

Господин Лузгин, считаете ли вы нормальной ситуацию, когда районы Южной Поляны и Ново-Западной поляны обслуживаются только маршруткой №33?

В которую утром, без отрывания пуговиц, не влезть и приходится пропускать до прихода следующей.

Это нормально, по-вашему, по пензенски, по-чиновничьи? Кто может вам сказать спасибо за такое транспортное обслуживание? Два огромных микрорайона связаны одной маршруткой????????????????????????

И ещё одно, важное. В этой ситуации, как я описал, намного оправданней будет использование не больших автобусов "Мерседес", а промежуточный вариант, типа российских автобусов ПАЗ ( не знаю, выпускаются ли они сейчас?).

Несколько лет назад похожие автобусы (может, они) были пущены на маршруте №54. Но частники захватили маршрут и автобусы убрали.

Рассматривайте покупки автобусов разной вместительности.

Гость|27.03.2020 13:50|

Автобусы нужны только для муниципального перевозчика,если это будет Дилижанс или Меркурий ,то Лузгина и компанию надо сразу сажать,и надолго .

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