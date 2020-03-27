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Общество | В Леонидовке устроят обсерватор для приехавших в Пензенскую область

27.03.2020|10:44
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21 млн рублей будет направлен на обустройство обсерватора для тех, кто приехал в Пензенскую область и должен пройти меры дезинфекции. Об этом в пятницу, 27 марта, на внеочередной сессии доложила министр финансов региона Любовь Финогеева.

Губернатор Иван Белозерцев уточнил данные по новому объекту. По его словам, обсерватор будет создан в Леонидовке.

«Нам удалось забрать часть площадей у федералов, в том числе двухэтажную гостиницу, в которой проживали наблюдатели. Сейчас здание находится в ведении управления делами губернатора. Нужны определенные организационные и технические работы, чтобы привести его в соответствие с нормами Роспотребнадзора», - сообщил глава региона.

Он добавил, что в случае негативного развития ситуации с распространением коронавируса бывшую гостиницу можно будет использовать не только как обсерватор, но и как лечебное учреждение для оказания медицинской помощи гражданам.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|27.03.2020 10:57|

Нормальный такой санаторий. и название звучное.

Гость|27.03.2020 11:00|

А кочегарка там работает ?

Гость|27.03.2020 11:03|

Что устроят? обосреватор?

Гость|27.03.2020 11:03|

А кого конкретно будут обсерваторить и когда начнут? И насколько их законсервируют?

Гость|27.03.2020 11:04|

Гость писал(a):

А кочегарка там работает ?
Думаешь, всех в топку?

Гость|27.03.2020 11:07|

Хорошее место обсерватором не назовут))))))))

Гость|27.03.2020 11:14|

Крематорий когда будет то?

Гость|27.03.2020 11:21|

Вот там крематорий и будет

Гость|27.03.2020 11:23|

Вообще уже с дубу рухнули.

Гость|27.03.2020 11:25|

Зашебись)))

Гость|27.03.2020 11:26|

В Ишим.

Гость|27.03.2020 11:26|

Мы просто реалисты, лучше уже не будет. В стране объявлен карантин внегласно, Вам еще не сказали вплоть до того что будут ездить и проверять дома Вы или где ограничить выход в магазин аптеку , а гулять только на кладбище?

Гость|27.03.2020 11:27|

Освенцим? А что там и печи говорят сохранились.

Гость|27.03.2020 11:28|

А что там норм, ещё все осталось для обеззараживания от химоружия. Так что WELCOM

Гость|27.03.2020 11:30|

На следующей неделе увидим полное развитие событий. Сейчас вся Москва кинется по своим регионам и заразу еще больше развезут. Так что сейчас это цветочки.

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Имя: Гость
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