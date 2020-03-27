27.03.2020 | 10:44

21 млн рублей будет направлен на обустройство обсерватора для тех, кто приехал в Пензенскую область и должен пройти меры дезинфекции. Об этом в пятницу, 27 марта, на внеочередной сессии доложила министр финансов региона Любовь Финогеева.

Губернатор Иван Белозерцев уточнил данные по новому объекту. По его словам, обсерватор будет создан в Леонидовке.

«Нам удалось забрать часть площадей у федералов, в том числе двухэтажную гостиницу, в которой проживали наблюдатели. Сейчас здание находится в ведении управления делами губернатора. Нужны определенные организационные и технические работы, чтобы привести его в соответствие с нормами Роспотребнадзора», - сообщил глава региона.

Он добавил, что в случае негативного развития ситуации с распространением коронавируса бывшую гостиницу можно будет использовать не только как обсерватор, но и как лечебное учреждение для оказания медицинской помощи гражданам.

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