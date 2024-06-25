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Политика

Вадим Супиков принял в работу обращения граждан

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В понедельник, 24 июня, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности провел прием граждан.

Вадим Супиков принял в работу обращения граждан

В основном люди пришли рассказать о проблемах в жилищно-коммунальной сфере. Немало жалоб было на дороги: в поселке Победа, проезде Седова, на улицах Ново-Нейтральной и 2-й Проезжей.

Вадим Супиков принял в работу обращения граждан

Пензенцы подняли вопрос благоустройства придомовых территорий на улице Суворова, 139; замены остановочного павильона на Кошевого; установки освещения на Молодежной в Заре. Погорельцы с Антонова попросили выделить им жилье в маневренном фонде, руководители патриотического клуба «Родная земля» - помочь приобрести классический баян взамен вышедшего из строя инструмента.

Вадим Супиков принял в работу обращения граждан

По всем обращением будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

В августе будет оказана благотворительная помощь по приобретению школьных ранцев и принадлежностей для детей из малообеспеченных семей. С просьбой принять участие в ежегодной акции «Собери ребенка в школу!» к Вадиму Супикову обратилась директор Центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района.

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Источник — фото областного заксобра
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