Вадим Супиков встретился с жителями Шуиста

31.05.2024 | 13:08

В четверг, 30 мая, председатель областного Законодательного собрания Вадим Супиков побывал в избирательном округе № 1 в Пензе, чтобы проконтролировать исполнение наказов граждан.

Он осмотрел асфальтируемые дороги и встретился с жителями Шуиста.

Сейчас работы ведутся в 1, 2 и 3-м проездах Матросова. Это частный сектор, где впервые вместо полотна из асфальтовой крошки появились дороги с твердым покрытием - благодаря включению в программу федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Капитальный ремонт проезжей части также проведен на улице Суходольной, заасфальтированы прилегающие к ней проезды.

Местные жители поблагодарили своего депутата за содействие в строительстве подъездных путей, решение проблемных вопросов и постоянную поддержку и озвучили новые просьбы и пожелания.