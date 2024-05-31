Сетевое издание|18+|Пятница|31 мая 2024|14:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Вадим Супиков встретился с жителями Шуиста

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 30 мая, председатель областного Законодательного собрания Вадим Супиков побывал в избирательном округе № 1 в Пензе, чтобы проконтролировать исполнение наказов граждан.

Он осмотрел асфальтируемые дороги и встретился с жителями Шуиста.

Вадим Супиков встретился с жителями Шуиста

Сейчас работы ведутся в 1, 2 и 3-м проездах Матросова. Это частный сектор, где впервые вместо полотна из асфальтовой крошки появились дороги с твердым покрытием - благодаря включению в программу федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Вадим Супиков встретился с жителями Шуиста

Капитальный ремонт проезжей части также проведен на улице Суходольной, заасфальтированы прилегающие к ней проезды.

Вадим Супиков встретился с жителями Шуиста

Местные жители поблагодарили своего депутата за содействие в строительстве подъездных путей, решение проблемных вопросов и постоянную поддержку и озвучили новые просьбы и пожелания.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного Заксобра
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте