Пензенцам могут запретить шуметь днем, по воскресеньям и в праздники

03.07.2024 | 16:55

В Пензенской области предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев запрет на шум в дневные часы и выходные. Соответствующий проект прокурор региона Дмитрий Горшков внес на рассмотрение Законодательного собрания.

Сейчас нарушать тишину и покой граждан запрещено с воскресенья по четверг c 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - c 23:00 до 6:00. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф: для граждан - от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц - от 2 500 до 4 000, для юридических - от 20 000 до 50 000.

Теперь предлагается ввести так называемые тихие часы и на период с 13:00 до 15:00 (ежедневно) запретить производство строительных, ремонтных, погpузо-рaзгpyзочных работ в жилых или нежилых помещениях, если это нарушает тишину и покой граждан.

То же касается шумных работ в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением 3, 4, 5, 6 и 8 января).

Санкции за несоблюдение правил будут такими же, как раньше. За повторное нарушение гражданам грозит штраф в размере от 2 000 до 2 500 рублей, должностным лицам - от 4 000 до 5 000 рублей, юридическим - от 50 000 до 70 000 рублей.

При принятии закон с изменениями вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В пояснительной записке, подготовленной первым заместителем прокурора Александром Лейзенбергом, уточняется, что сейчас в регионе широко распространена практика выполнения в многоквартирных домах строительных, ремонтных, погpyзо-рaзгpузочных работ, сопровождающихся

повышенным шумом.

«Нередко такая деятельность носит непрерывный характер в течение дня, что создает неприемлемые условия не только для отдыха, но и для пребывания граждан в занимаемых ими жилых помещениях. Настоящий проект закона разработан в целях дополнительной защиты права граждан на тишину и покой в дневное время, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни», - говорится в документе.