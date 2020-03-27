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Общество | Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» будут доступны клиентам и в нерабочие дни

27.03.2020|16:32
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В связи с Указом Президента РФ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» ООО «ТНС энерго Пенза» приостанавливает работу своих офисов с 30 марта по 5 апреля.

Изменения в производственном календаре не коснутся единого контактного центра ООО «ТНС энерго Пенза». Клиенты компании смогут проверить баланс лицевого счета, передать показания приборов учета и получить необходимую информацию по энергоснабжению по многоканальному телефонному номеру (8412) 98-78-48.

Операторы контактного центра будут работать по прежнему графику: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00.

Автоматические сервисы центра доступны круглосуточно и без выходных.

Оплату счетов за электроэнергию и иные коммунальные услуги, передачу показаний, направление заявлений с приложением копий документов и получение консультаций по возникающим вопросам клиенты могут осуществлять при помощи:

- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- личного кабинета;

- мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и AndroidOS);

Кроме того, каждому клиенту доступно получение счетов за энергоснабжение на электронную почту. Для этого достаточно подключить сервис «Электронная квитанция».

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