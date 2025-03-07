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Общество

Психолог: Перфекционисты страдают и на работе, и в личной жизни

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Перфекционизм - бесконечное стремление к идеалу - грозит множеством проблем в разных сферах жизни человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Евгения Бородина.

Она пояснила: перфекционист ориентируется на завышенные стандарты. Это не дает ему ставить перед собой реалистичные цели и получать радость от их достижения. Такая ситуация провоцирует обостренное чувство ответственности, постоянное напряжение, стресс.

По словам психолога, в первую очередь к перфекционизму склонны люди, подверженные социальному давлению. Они постоянно сравнивают себя с другими и соревнуются с ними под влиянием высокой конкуренции в учебе и работе, трендов на успех, моды и других факторов.

«Перфекционизм заставляет человека предъявлять крайне высокие требования к себе и окружающим. Работа над любым проектом будет сопровождаться постоянной критикой и смещением фокуса внимания на недочеты. При этом человеку сложно хвалить себя и воспринимать положительную оценку со стороны, потому что он знает, как можно сделать лучше, и скорее воспримет похвалу как попытку утешения или же насмешку. Такое же отношение будет проявляться к тем, кто с ним работает над проектом: перфекционист не будет хвалить, зато будет постоянно находить ошибки», - объяснила она.

Для стремящихся к постоянному совершенству типичны страхи ошибки и негативной оценки окружающих, любая критика для них - сильный удар по самооценке. Из-за этого перфекционист может считать себя неспособным выполнить работу качественно и просто не будет приступать к ней.

Другой вариант: люди с «синдромом отличника», напротив, добиваются высокого результата, но при этом не испытывают положительных эмоций и лишь выматываются как физически, так и психологически.

Завышенные требования негативно сказываются не только на рабочих, но и на личных отношениях.

«Идеальных людей не существует. У любого человека есть переменчивые эмоции и настроения. Перфекционист же ожидает от партнера предсказуемости и стабильности. Завышенные ожидания, требования и критичность к партнеру приводят к конфликтам, недоверию и снижению самооценки у обоих партнеров в паре», - констатировала Евгения Бородина.

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