Сетевое издание|18+|Пятница|27 мар 2020|16:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  86.73  |  $  79.00

Общество | Пензенцам объяснили, кто будет трудиться в нерабочую неделю

27.03.2020|16:02
Печать

Правительство Пензенской области опубликовало разъяснения Федеральной службы по труду и занятости относительно Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Нерабочий день не относится к выходным или праздничным, поэтому размер оплаты будет обычный, а не повышенный. Если сотрудник находится в отпуске, то нерабочая неделя не включается в него, отпуск на эти дни не продлевается, говорится в разъяснении.

Введение нерабочих дней не распространяется на ряд организаций. К ним, в частности, относятся аптеки, социальные и медицинские учреждения, предприятия с непрерывной деятельностью.

Работать будут ресурсоснабжающие организации в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения. Пенсионный фонд, фонд соцстраха и ОМС обеспечат получение пенсий и выплат. По-прежнему будут выпускаться дезинфицирующие и лекарственные средства, проводиться жилищно-коммунальное обслуживание, предоставляться неотложные финансовые услуги. Не перестанет ходить транспорт.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области сообщили, что нерабочий режим не будет распространяться на гостиничный бизнес, занятых на весенней посевной аграриев, а также на магазины и склады.

Руководители федеральных структур, государственных и муниципальных органов власти должны самостоятельно определить, сколько сотрудников на нерабочей неделе сможет обеспечить функционирование этих организаций, включая дистанционную работу.

0
0
0
0
 
Гость|27.03.2020 16:30|

С этой путинской идеей получилось как в той пословице"Петух прокукарекал, а там хоть не рассвета". Процентов 90 на работе.

Гость|27.03.2020 16:33|

penzainform.ru писал(a):

нерабочий режим не будет распространяться на гостиничный бизнес, занятых на весенней посевной аграриев, а также на магазины и склады.
Какие магазины? Почему нет уточнений? Продукты? Одежда? Бытовая химия? Мебель? Что?

Гость|27.03.2020 16:35|

Пиарход , не более, из серии про отправку спецов в Италию.

Гость|27.03.2020 16:35|

в итоге - работаем ВСЕ!!!!!!!

Гость|27.03.2020 16:37|

Короче, не работают только депутаты, налоговики, мэрия, аппарат губернатора. Самые "нужные" работники в стране. А то и впрямь, поберечься надобно

Гость|27.03.2020 16:39|

я не поняла ТЦ запретили работать?

Гость|27.03.2020 16:41|

На кондитерской фабрике ванюшкинв сладости по адресу механизаторов 23 засечное в данный момент машины которые въезжают на территорию обрабатывают специальным раствором. Это хорошо но есть одно но человек который это делает одет в Каспер а не в специальный костюм определенной степени защиты. Есть правда маска на лицо. Людей в приказном порядке заставляют это делать . Всё против идти и одевать одежду которая не защищает при обработке но ген директор издал приказ . И где же специальные организации которые должны это делать . Почему рабочим должны переодеваться в назащищенную одежду и рисковать жизнью?

Гость|27.03.2020 16:46|

предприятия с непрерывной деятельностью-вот она лазейка в законе!!! Зпражайтесь люди на непрерывном производстве обо... в! Хахаха-ну не смешно ведь совсем! Начальство включите мозги уже.

Гость|27.03.2020 16:54|

Фу-у, ну вот теперь, галочку о "принятых мерах" можно ставить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте