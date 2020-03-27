27.03.2020 | 16:02

Правительство Пензенской области опубликовало разъяснения Федеральной службы по труду и занятости относительно Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Нерабочий день не относится к выходным или праздничным, поэтому размер оплаты будет обычный, а не повышенный. Если сотрудник находится в отпуске, то нерабочая неделя не включается в него, отпуск на эти дни не продлевается, говорится в разъяснении.

Введение нерабочих дней не распространяется на ряд организаций. К ним, в частности, относятся аптеки, социальные и медицинские учреждения, предприятия с непрерывной деятельностью.

Работать будут ресурсоснабжающие организации в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения. Пенсионный фонд, фонд соцстраха и ОМС обеспечат получение пенсий и выплат. По-прежнему будут выпускаться дезинфицирующие и лекарственные средства, проводиться жилищно-коммунальное обслуживание, предоставляться неотложные финансовые услуги. Не перестанет ходить транспорт.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области сообщили, что нерабочий режим не будет распространяться на гостиничный бизнес, занятых на весенней посевной аграриев, а также на магазины и склады.

Руководители федеральных структур, государственных и муниципальных органов власти должны самостоятельно определить, сколько сотрудников на нерабочей неделе сможет обеспечить функционирование этих организаций, включая дистанционную работу.